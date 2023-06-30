Чоловік відкрив вогонь в аеропорту Кишинева: все, що відомо про теракт
В аеропорту Кишинева 30 червня чоловік відкрив вогонь та вбив двох людей. Серед загиблих – 31-річний прикордонник Сергій Мунтяну.
Станом на 21:00 повідомили, що аеропорт відновив роботу. Все, що відомо про трагедію, читайте у матеріалі 24 Каналу.
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Що відбулося в аеропорту Кишинева
Вдень 30 червня чоловік відкрив вогонь в аеропорту Кишинева. Згодом вдалося встановити, що стрілок – 43-річний громадянин Таджикистану. Йому заборонили в'їзд у країну. Це аргументували міркуваннями безпеки.Зауважте! Спершу повідомляли, що стрілок може бути з ПВК "Вагнера". Водночас ця інформація не підтвердилася.
Зловмисник застрелив:
- прикордонника – 31-річного Сергія Мунтяну.
- співробітника служби безпеки аеропорту.
Окрім того, відомо про одного постраждалого. Він перебуває під наглядом медиків.Важливо! У мережі показали моторошні кадри теракту. Очевидець теракту розповів, що пролунало 7 – 8 пострілів. Люди були дуже налякані й тікали зі сльозами на очах.
Нападника затримали
Чоловік стріляв з пістолета, який вкрав у співробітника прикордонної поліції. Нападника оперативно затримали. Відомо, що при цьому він отримав поранення й наразі перебуває у критичному стані. Якщо нападник виживе, йому загрожує довічний термін ув'язнення.
Як відреагувала президентка країни
Майя Санду – президентка країни – висловила співчуття рідним загиблих. Вона наголосила, що цей день – трагічний для усіх.
Державні установи переведені в режим підвищеної готовності, поліція та правоохоронні органи мобілізовані по всій Республіці Молдова,
– мовиться у повідомленні.
Вже відомо, що стрілянину в аеропорту розслідують як теракт. Людей заспокоїли, що наразі немає причин для хвилювання.