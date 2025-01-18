У Тегерані сталася стрілянина біля будівлі Верховного суду Ірану: вбито двох суддів

На одній з площ Тегерана, що розташована недалеко від будівлі Верховного суду Ірану, 18 січня сталася стрілянина. Внаслідок цього було вбито двоє суддів, ще одного поранено.

Влада країни кваліфікувала напад як теракт. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на IRNA News Agency.

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Що відомо про стрілянину в Тегерані

Медіаслужба судової влади країни заявила, що жертвами стрілянини стали голова 39-го відділення Верховного суду Ірану Алі Разіні та голова 53-го відділення Мохаммад Мокісех.

Сьогодні вранці озброєний зловмисник у Верховному суді діяв у рамках заздалегідь спланованого вбивства проти двох відважних суддів із довгою історією боротьби зі злочинами проти національної безпеки, шпигунством та тероризмом,

– йдеться в заяві медіаслужби судової влади.

Там також зазначають, що, за попередніми даними, нападник не був залучений до жодного позову у Верховному суді та не був клієнтом відділень суду. Після теракту його намагалися затримати, однак, він вчинив самогубство.

Судова влада розпочала розслідування для встановлення та арешту осіб, що стоять за вбивством.