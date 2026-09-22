Як повідомляє турецький телеканал NTV, інцидент стався 22 вересня близько 08:00 за місцевим часом.

Що відомо про стрілянину?

Спочатку губернаторство Маніси повідомляло про 8 постраждалих. Згодом кількість поранених зросла до 10. Усі вони є учнями школи. Двоє школярів перебувають у тяжкому стані. Решта постраждалих отримали вогнепальні поранення.

Нападником виявився учень дев'ятого класу тієї ж школи. Після стрілянини він намагався втекти, однак правоохоронці швидко його затримали.

Причина нападу наразі невідома. На місце події прибули численні бригади поліції та медики, а поранених доправили до лікарень.

Після інциденту до школи почали сходитися батьки учнів. Навколо навчального закладу посилили заходи безпеки.

Міністерство національної освіти Туреччини призначило трьох інспекторів для розслідування обставин стрілянини. У школі також працюють фахівці з психосоціальної підтримки для учнів, учителів та батьків.

Заняття у навчальному закладі 22 вересня призупинили.

Після інциденту підозрюваний, який, як вважається, стріляв зі зброї, був затриманий та взятий під варту нашими силами безпеки. За цим інцидентом розпочато судове та адміністративне розслідування, про подальший розвиток подій буде повідомлено громадськість,

– заявили в адміністрації губернатора Маніси.

Нагадаємо, у ніч на 30 серпня у швейцарському місті Аарау під час техно-фестивалю Aarauer Rave Vol. 7 сталася стрілянина. Інцидент трапився близько 02:30 на території іподрому, де перебували близько 3,5 тисячі людей.

Спочатку відвідувачі сприйняли звуки пострілів за святковий феєрверк, однак за кілька секунд на майданчику пролунали крики із закликами лягти на землю. Після цього серед присутніх почалася паніка.

Поліція оточила територію фестивалю та розпочала масштабну операцію із залученням пожежників, служб цивільного захисту й військового гелікоптера Super Puma. Унаслідок стрілянини одна людина загинула, ще п'ятеро отримали поранення.

Правоохоронці попросили очевидців надати відеозаписи та інші матеріали, які можуть допомогти слідству. Людей також закликали оминати район іподрому, оскільки нападник або кілька нападників могли залишатися на волі.