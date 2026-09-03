Ніхто не має на це права, – генерал армії назвав свою версію, хто винен у сутичці ГУР та СБУ

Конфлікт у Києві між представниками ГУР та СБУ спричинив значні репутаційні ризики для авторитету держави й спецслужб. Ситуація навколо затримання військовослужбовця та подальшого протистояння оголила проблеми у взаємодії між відомствами.

Гучний інцидент у столиці сколихнув суспільство та порушив питання правової межі у діяльності силових відомств. Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж в етері 24 Каналу наголосив на відсутності необхідної координації між структурами.

Перестрілка між ГУР та СБУ: що спричинило напругу

Генерал армії висловив переконання, що за будь-яких обставин першочерговим є забезпечення конституційних прав людини. У цьому випадку – Каплунова (заступника командира РДК, який підпорядковується ГУР). Навіть за наявності обґрунтованих підозр, як підкреслив Маломуж, затримання та утримання особи мають відбуватися строго в межах закону із повідомленням про це відповідних структур.

Ніхто не має права викрасти, десь переміщати, кувати в кайданки й тримати без слідства, без контакту з родичами чи командирами. Це викликало напруження і невідомість, адже тоді було незрозуміло, хто саме здійснив викрадення, можливо, спецслужба іноземної держави,

– пояснив Маломуж.

За словами екскерівника СЗР України, коли розвідка розпочала оперативні пошуки свого співробітника, керівники відомств повинні були негайно узгодити дії на найвищому рівні, щоб упередити загострення ситуації.

Якщо ситуація вже виплила назовні й розпочалися активні дії, на першому рівні обов'язково мала бути конфіденційно чітка домовленість про координацію, зокрема слідчі дії. Це дозволило б уникнути конфлікту,

– вважає Маломуж.

Окрему увагу генерал армії звернув на безпосередні події на місці інциденту, де спецпризначенці вдалися до використання зброї.

Представники спецпідрозділу знали, що це не ворог і не бандити, які нападають зі зброєю. Розпочати стрілянину з тяжкими наслідками – це реальне порушення закону, яке вимагає глибокого дослідження процесуальним шляхом. Для цього сьогодні діє відповідна модель Генпрокуратури, ДБР, які мають право здійснювати процесуальну роботу по правоохоронним ораганам,

– підсумував Маломуж.

Аналіз інциденту між спецслужбами: дивіться у відео

Нагадаємо, конфлікт зі стріляниною між співробітниками СБУ та ГУР стався у Києві на вулиці Шумського під час проведення слідчих дій. ДБР та Офіс Генерального прокурора вже розпочали офіційне розслідування. Президент Володимир Зеленський підкреслив, що згідно з результатами перевірки будуть ухвалені відповідні кадрові рішення щодо керівництва спецслужб.