Екскерівник СЗР припустив, чи міг стрілець з Києва бути завербованим російськими спецслужбами
- Лунають різні версії, що саме спонукало стрільця влаштувати теракт у Києві. Не можна відкидати варіант, що тут причетні російські спецслужби.
- Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж вважає, що тут може бути ще й інша причина, яку варто дослідити.
18 квітня у Києві невідомий влаштував стрілянину, внаслідок якої загинули люди. Є багато питань щодо того, що саме його спонукало піти на такі неадекватні дії.
Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж розповів 24 Каналу, що вже є припущення, що стрілець співпрацював з російськими спецслужбами. Це цілком можливо, але не пояснює, чому він взяв і пішов на настільки зухвалий теракт.
Читайте також У Києві серед білого дня сталася стрілянина: все про моторошний інцидент
На що важливо звернути увагу?
На думку Маломужа, вся ця ситуація підштовхує на думку, що у стрільця могли бути явні психічні розлади. Ймовірно, там не обійшлося без різних ідеологічних моментів. А російські спецслужби цілком можуть бути до цього причетні. Але поки що це лише припущення. Потрібно дочекатися інформації від правоохоронців.
Є всі ознаки його психічної неадекватності. Що його могло спонукати на це? Різні психічні розлади, але в купі з оперативним впливом? Також поки немає експертизи щодо, можливо, зловживання алкоголем чи наркотиками. Зрештою відбувся жахливий теракт. І зараз важливо об'єктивно визначити усі причини,
– наголосив Маломуж.
Зверніть увагу! Президент Володимир Зеленський заявив, що слідчі мають кілька версій щодо мотивів стрільця. Відомо, що він раніше притягувався до кримінальної відповідальності. Сам стрілець довго жив на Донеччині, а народився в Росії.
Стрілянина в Києві: останні новини
- Вже відомо, що стрілець вбив щонайменше 6 людей, а ще щонайменше 15 – зазнали поранень. Глава МВС Ігор Клименко повідомив, що чоловік рухався з вулиці Деміївської, після чого забарикадувався в супермаркету. Правоохоронці упродовж 40 хвилин вели переговори, аби стрілець здався. Зрештою після марних спроб бійців КОРДу штурмували будівлю та ліквідували стрільця.
- Очільник МВС підкреслив, що стрілець фактично впритул розстрілював людей. Шансів вижити у них було небагато.
- Надходили повідомлення, що стрілець спершу підпалив власне житло ще до того, як почав стрілянину. Внаслідок пожежі чадним газом отруїлося 4-місячне немовля, яке перебувало в сусідній квартирі. Медики надали допомогу дитині.
- Фотокореспондент Ян Доброносов розповів, що відбувалося на місці подій. За його словами, стрілець не реагував на заклики поліції та взагалі не висував ніяких вимог.