Екскерівник СЗР припустив, чи міг стрілець з Києва бути завербованим російськими спецслужбами

18 квітня у Києві невідомий влаштував стрілянину, внаслідок якої загинули люди. Є багато питань щодо того, що саме його спонукало піти на такі неадекватні дії.

Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж розповів 24 Каналу, що вже є припущення, що стрілець співпрацював з російськими спецслужбами. Це цілком можливо, але не пояснює, чому він взяв і пішов на настільки зухвалий теракт.

На що важливо звернути увагу?

На думку Маломужа, вся ця ситуація підштовхує на думку, що у стрільця могли бути явні психічні розлади. Ймовірно, там не обійшлося без різних ідеологічних моментів. А російські спецслужби цілком можуть бути до цього причетні. Але поки що це лише припущення. Потрібно дочекатися інформації від правоохоронців.

Є всі ознаки його психічної неадекватності. Що його могло спонукати на це? Різні психічні розлади, але в купі з оперативним впливом? Також поки немає експертизи щодо, можливо, зловживання алкоголем чи наркотиками. Зрештою відбувся жахливий теракт. І зараз важливо об'єктивно визначити усі причини,

– наголосив Маломуж.

Зверніть увагу! Президент Володимир Зеленський заявив, що слідчі мають кілька версій щодо мотивів стрільця. Відомо, що він раніше притягувався до кримінальної відповідальності. Сам стрілець довго жив на Донеччині, а народився в Росії.

