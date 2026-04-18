Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Нові деталі нападу

Володимир Зеленський уточнив, що зловмисник стріляв і утримував у заручниках звичайних людей у Києві. Внаслідок нападу на вулиці загинули чотири людини. Один з заручників був також убитий. Ще одна жінка померла в лікарні від отриманих поранень.

Правоохоронці врятували чотирьох заручників. Однак відомо про 14 постраждалих, зокрема 12-річного хлопчика. Кількість травмованих може зрости, сказав президент.

За словами Зеленського, терориста раніше притягували до кримінальної відповідальності. Він довго жив на Донеччині, а народився у Росії. До того ж зловмисник підпалив квартиру, а потім вийшов на вулицю зі зброєю.

Зараз з'ясовується все, що може бути про нього відомо і чому він таке наробив. Треба перевірити кожну деталь. В роботі у слідчих кілька версій,

– додав Зеленський.

Слідчі вивчають контакти нападника, електронні пристрої та інші зв'язки. Надалі про хід справи інформуватимуть представники МВС, СБУ та Генпрокурор, резюмував президент.