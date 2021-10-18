Про це представники норвезької поліції повідомили 18 жовтня. Правоохоронці кажуть, що зловмисник справді використовував для нападу лук та стріли, проте його жертви загинули від ножових поранень.
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Людей вбивали ножем
Коли обвинувачений прибув до Хіттегаті, у нього більше не було лука і стріл. П'ятеро людей вбили ножем,
– мовиться у заяві поліції.
При цьому деякі жертви були убиті у громадських місцях, а інші – у власних помешканнях. Правоохоронці кажуть, що ніж уже вилучили.
Більше інформації у поліції відмовились надавати, адже кажуть, що ще не всіх свідків допитали.
Затриманого взяли під варту
Зазначимо, що наразі затриманий Еспен Андерсен Братен перебуває під вартою. Йому інкримінують 5 умисних вбивств та 3 замахи на вбивство.
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У поліції кажуть, що незважаючи на те, що Братен раніше перебував в полі зору поліції через радикальні погляди, причиною його вчинку могла бути хвороба. Він проходитиме повне обстеження.
Що відомо про масове вбивство у Норвегії
- 13 жовтня чоловік відкрив стрілянину у місті Конгсберг, що неподалік Осло.
- Загинули 5 осіб, ще троє отримали важкі поранення.
- Ймовірним стрільцем виявився 37-річний данець.