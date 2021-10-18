Про це представники норвезької поліції повідомили 18 жовтня. Правоохоронці кажуть, що зловмисник справді використовував для нападу лук та стріли, проте його жертви загинули від ножових поранень.

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Людей вбивали ножем

Коли обвинувачений прибув до Хіттегаті, у нього більше не було лука і стріл. П'ятеро людей вбили ножем,

– мовиться у заяві поліції.

При цьому деякі жертви були убиті у громадських місцях, а інші – у власних помешканнях. Правоохоронці кажуть, що ніж уже вилучили.

Більше інформації у поліції відмовились надавати, адже кажуть, що ще не всіх свідків допитали.

Зверніть увагу! Раніше поліція заявила що у зловмисника вилучили три види зброї, проте називали лише лук та стріли.

Затриманого взяли під варту

Зазначимо, що наразі затриманий Еспен Андерсен Братен перебуває під вартою. Йому інкримінують 5 умисних вбивств та 3 замахи на вбивство.

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У поліції кажуть, що незважаючи на те, що Братен раніше перебував в полі зору поліції через радикальні погляди, причиною його вчинку могла бути хвороба. Він проходитиме повне обстеження.

Що відомо про масове вбивство у Норвегії