Об этом представители норвежской полиции сообщили 18 октября. Правоохранители говорят, что злоумышленник действительно использовал для нападения лук и стрелы, однако его жертвы погибли от ножевых ранений.
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Людей убивали ножом
Когда обвиняемый прибыл в Хиттегати, у него больше не было лука и стрел. Пять человек убили ножом,
– говорится в заявлении полиции.
При этом некоторые жертвы были убиты в общественных местах, а другие – в собственных помещениях. Правоохранители говорят, что нож уже изъяли.
Больше информации в полиции отказались предоставлять, ведь говорят, что еще не всех свидетелей допросили.
Задержанного взяли под стражу
Отметим, что в настоящее время задержанный Эспен Андерсен Братен находится под стражей. Ему инкриминируют 5 умышленных убийств и 3 покушения на убийство.
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В полиции говорят, что несмотря на то, что Братен ранее находился в поле зрения полиции из-за радикальных взглядов, причиной его поступка могла быть болезнь. Он будет проходить полное обследование.
Что известно о массовом убийстве в Норвегии
- 13 октября мужчина открыл стрельбу в городе Конгсберг, недалеко от Осло.
- Погибли 5 человек, еще трое получили тяжелые ранения.
- Вероятным стрелком оказался 37-летний датчанин.