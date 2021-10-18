Об этом представители норвежской полиции сообщили 18 октября. Правоохранители говорят, что злоумышленник действительно использовал для нападения лук и стрелы, однако его жертвы погибли от ножевых ранений.

К теме Массовое убийство из лука в Норвегии: подозреваемого взяли под стражу

Людей убивали ножом

Когда обвиняемый прибыл в Хиттегати, у него больше не было лука и стрел. Пять человек убили ножом,

– говорится в заявлении полиции.

При этом некоторые жертвы были убиты в общественных местах, а другие – в собственных помещениях. Правоохранители говорят, что нож уже изъяли.

Больше информации в полиции отказались предоставлять, ведь говорят, что еще не всех свидетелей допросили.

Обратите внимание! Ранее полиция заявила, что у злоумышленника изъяли три вида оружия, однако называли только лук и стрелы.

Задержанного взяли под стражу

Отметим, что в настоящее время задержанный Эспен Андерсен Братен находится под стражей. Ему инкриминируют 5 умышленных убийств и 3 покушения на убийство.

Читайте также Полиция Норвегии рассказала о нападающем с луком, который убил 5 человек

В полиции говорят, что несмотря на то, что Братен ранее находился в поле зрения полиции из-за радикальных взглядов, причиной его поступка могла быть болезнь. Он будет проходить полное обследование.

Что известно о массовом убийстве в Норвегии