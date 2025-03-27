Після цього зловмисник втік з місця події. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Києва.

Дивіться також У центрі Харкова чоловік стріляв з вікна автівки: поліцейські шукають правопорушника

Що відомо про стрілянину в Києві

Повідомлення про стрілянину надійшло до поліції о 14:35. За даними правоохоронців, на місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група, оперативні працівники та кінолог зі службовою собакою.

Там кажуть, що 48-річний чоловік, у якого стріляли, наразі перебуває у тяжкому стані. Його довелося госпіталізувати.

За вказаною адресою правоохоронці виявили 48-річного потерпілого з пораненнями голови, якого медики у тяжкому стані забрали до лікарняного закладу. Під час огляду місця події правоохоронці виявили стріляні гільзи,

– йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що після інциденту в столиці ввели спеціальну поліцейську операцію. Правоохоронці знайшли автомобіль нападника та затримали зловмисника. Ним виявився 52-річний мешканець Києва. Наразі тривають слідчі дії.

Додамо, що раніше стрілянина сталася в офісі в Подільському районі Києва. Там 39-річний чоловік поранив працівницю компанії та втік з місця злочину. Після цього зловмисник вчинив самогубство.