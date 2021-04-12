У Парижі сталася смертельна стрілянина: нападник втік на скутері

Біля шпиталю у Парижі сталася стрілянина. Один чоловік від отриманих травм помер.
Джерело:BFM
Стрілянина сталася вдень 12 квітня перед лікарнею Анрі Дюнана у 16 окрузі Парижа. Про те, що стало мотивом нападу, ЗМІ наразі не повідомляють.
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Стрілянина у Парижі: що відомо
Один чоловік відкрив вогонь по людях. Внаслідок нападу один чоловік від отриманих травм помер. Також постраждала жінка, яка є охоронницею лікарні. Нападника на місці події не змогли затримати, він втік на скутері.
На місці працює поліція.
Сутички через вбивство поліцейського
- У США в штаті Міннесота 12 квітня спалахнули масштабні сутички.
- Усе через вбивство 20-річного афроамериканця, яке скоїв поліцейський.
- Поліцейські намагалися затримати хлопця, але він проігнорував їхні вимоги. Тоді один з правоохоронців вистрілив.
- Вже через декілька годин після смерті хлопця на вулиці вийшли сотні людей.
- Вони принесли плакати Black Lives Matter.
- Поліція намагалася зупинити акцію. Однак активісти відмовилися розходитись.