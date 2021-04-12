У Парижі сталася смертельна стрілянина: нападник втік на скутері

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Біля шпиталю у Парижі сталася стрілянина. Один чоловік від отриманих травм помер.

Джерело:

BFM
Стрілянина сталася вдень 12 квітня перед лікарнею Анрі Дюнана у 16 окрузі Парижа. Про те, що стало мотивом нападу, ЗМІ наразі не повідомляють.

Зверніть увагу У США спалахнули масштабні сутички після вбивства афроамериканця

Стрілянина у Парижі: що відомо

Один чоловік відкрив вогонь по людях. Внаслідок нападу один чоловік від отриманих травм помер. Також постраждала жінка, яка є охоронницею лікарні. Нападника на місці події не змогли затримати, він втік на скутері.

На місці працює поліція.

Сутички через вбивство поліцейського

  • У США в штаті Міннесота 12 квітня спалахнули масштабні сутички.
  • Усе через вбивство 20-річного афроамериканця, яке скоїв поліцейський.
  • Поліцейські намагалися затримати хлопця, але він проігнорував їхні вимоги. Тоді один з правоохоронців вистрілив.
  • Вже через декілька годин після смерті хлопця на вулиці вийшли сотні людей.
  • Вони принесли плакати Black Lives Matter.
  • Поліція намагалася зупинити акцію. Однак активісти відмовилися розходитись.