Більшості 18 – 20 років: у Росії опублікували імена загиблих при стрілянині у Пермі

21 вересня 2021 , 03:18
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Джерело:

Meduza

У мережі з'явилися подробиці про загиблих під час стрілянини у Пермському університеті. Наймолодшій жертві було всього лише 18 років, найстаршій – 66.

Один із 6 загиблих – чоловік, решта – жінки.   Такі дані місцеві ЗМІ повідомили з посиланням на Міністерство безпеки Пермського краю. 

Більше подробиць Стрілянина у Пермському університеті та важке поранення нападника: все, що відомо

Відомі імена жертв стрілянини у Пермі:

  • Енгаус Маргарита Геннадіївна –  66 років;
  • Арамелєв Ярослав Олексійович –  19 років;
  • Самченко Ксенія Павлівна –  18 років;
  • Шакірова Катерина Родомирівна –  19 років;
  • Айгельдіна Анна Олександрівна –  26 років;
  • Мохова Олександра Юріївна –  20 років.

Як пише російське видання ТАСС, Маргартира Енгаус була лікаркою-ендоскопісткою із 39-річним стажем. Вона працювала у міській клінічній лікарні №7.

Що відомо про стан постраждалих

За останніми даними, постраждали 28 осіб, зокрема – сам стрілець. Усі оперативно доставили у лікарню. Сам нападник, 18-річний Тимур Бекмансуров, перебуває у вкрай важкому стані. Стан 8 постраждалих медики оцінили як важкий, 7 – як середній, та ще 12 –  як задовільний.  

Зверніть увагу! Влада пообіцяла виплатити сім'ям загиблих по 1 мільйону рублів, а постраждалим –  по 500 тисяч. Стільки ж додатково виплатить Пермський університет.  

Стрілянина в університеті Пермі: що відомо

  • Зранку 20 вересня Бекмансуров прийшов на подвір'я Пермського державного університету, в руках у нього була зброя. Хлопець відкрив вогонь й здійснив близько 30 пострілів.
  • Частина студентів намагалися втекти з навчального закладу й вистрибували з вікон. Інші ж вирішили забарикадуватися у приміщенні й не виходити – до цього закликали викладачі.  
  • При затриманні правоохоронці важко поранили нападника. Наразі він перебуває у реанімації. Спочатку ЗМІ повідомляли про його смерть, проте згодом цю інформацію спростували. 
Автор: Ірина Буртик