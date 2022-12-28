Розкаявся і визнав провину: пермський стрілок Бекмансуров отримав довічне за масове вбивство

Наприкінці вересня 2021 року в Пермському державному університеті Росії студент 1 курсу влаштував стрілянину. Тоді загинули 6 людей, ще 47 – отримали поранення.

За інформацією російських ЗМІ, Пермський суд у середу, 28 грудня, оголосив вирок стрілку. Раніше, під час затримання, Тимур Бекмансуров визнав свою провину та розкаявся, повідомляє 24 канал.

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Який вирок оголосив суд

19-річний стрілок Тимур Бекмансуров отримав довічне позбавлення волі. Пермський суд визнав юнака винним за статтею про вбивство двох і більше осіб.

Як зазначають, під час судового процесу прокурор просив для Бекмансурова довічний термін. Адвокат, своєю чергою, наполягав на пом'якшенні покарання, оскільки він повністю визнав провину.

Сам Бекмансуров, виступаючи з останнім словом, заявив, що кається у скоєному, пообіцяв відшкодовувати збитки жертвам зі своєї пенсії з інвалідності (до нього заявили позови на понад 18 мільйонів рублів) і попросив не призначати йому максимальне покарання.

Нагадаємо, що під час затримання стрілка поранили у стегно. Хлопцю довелося ампутували ліву ногу до коліна.

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