Трампа хотіли вбити у Батлері: що це за містечко та де розташоване

У кандидата в президенти США Дональда Трампа стріляли. Сталося це під час його передвиборчого мітингу у штаті Пенсильванія.

У вечері 13 липня, за американським часом, на Дональда Трампа було скоєно замах. Відбулося це під час його промови серед прихильників у місті Батлер.

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Де розташоване містечко Батлер

Батлер – місто в США, в окрузі Батлер штату Пенсільванія. Станом на 2020 рік у місті проживали 13 502 особи. Площа населеного пункту складає 7,04 кілометрів квадратних, уся площа – суходіл.

Батлер було засновано у 1800 році та названо на честь генерала Річарда Батлера, який був офіцером Континентальної армії під час Війни за незалежність США.

Індустрія сформувала історію Батлера. Виробниче минуле міста відображено в сталеливарній, нафтовій, газовій та автомобільній промисловості, які принесли регіону економічний успіх.

У Батлері аериканська компанія Bantam Car Company винайшла, розробила і випустила один з найвідоміших автомобілів у світі – джип. Тут досі розташований оригінальний військовий "джип", який зробив американські війська мобільними під час Другої світової війни.

Де розташоване місто, в якому скоєно замах на Трампа: дивіться на карті

Зазначимо, що Пенсильванія – це штат на північному сході США. Станом на 2022 рік у ньому проживало майже 13 мільйонів людей. За останніми даними екзитполу, наразі тут найбільшою підтримкою користується Дональд Трампа. За нього планують віддати голоси 48 відсотків, а за Байдена – 44.

Хто лідирує у Пенсильванії: Трамп чи Байден/ Скриншот

Нагадаємо, що внаслідок стрілянини загинув один з учасників мітингу, ще двоє перебувають у важкому стані. Самого Трампа легко поранило у вухо. Попередньо, на політика скоїв замах 20-річний хлопець. Його ліквідували снайпери.