В ЗМІ оприлюднили, що написав своїм рідним підозрюваний у стрілянині під час вечері з Трампом

Підозрюваний 31-річний Коул Аллен залишив своїм рідним записку перед тим, як влаштувати стрілянину на заході за участі Дональда Трампа. Слідчі намагаються зрозуміти, що змусило поважного вчителя з Каліфорнії стати потенційним вбивцею.

Про деталі розслідування замаху повідомляють CNN.

Що відомо про спробу замаху?

Коул Томас Аллен, 31-річний підозрюваний, перед тим як піти на злочин, відправив членам своєї родини записку. В ній він зазначає, що планує напасти на членів адміністрації Трампа.

Я не чекаю на прощення,

- йдеться в повідомленні зловмисника.

Він заселився в готелі, де проходила щорічна вечеря за участю президента США та високопоставлених чиновників адміністрації. Слідство встановило, що зловмисник мав із собою пістолет калібру 38 та дробовик калібру 12.

Також відомо, що він надіслав рідним записку, в якій назвав себе "доброзичливим федеральним вбивцею". Коул намагався прорватися повз охорону. Він поцілив в одного з агентів Секретної служби. Після цього його затримали, повідомляє CNN.

Трамп назвав заяву Коула "антихристиянською" під час спілкування з членами сім'ї з ціллю дізнатися більше про причини насильницького нападу. Підозрюваний називає себе християнином і каже, що його вчинки не суперечать релігійній моралі.

Що відомо про записку стрільця?

Слідчі уважно вивчають записку, в якій озвучені кілька претензій. Як пишуть CNN, одна з них може бути мотивом злочину. Брат підозрюваного після того як отримав її зв'язався з поліцією. Інші члени сім'ї також співпрацюють зі слідством.

Сестра Коула розповідала, що він мав вогнепальну зброю та тренувався на стрільбищі. Коул був активним лівим активістом, схильним до радикальних висловлювань.

У листі зловмисник вибачився перед батьками, колегами та іншими близькими людьми, чию довіру він підірвав. Він розповідає, що не хотів стріляти в правоохоронців.

Я відчуваю лють, думаючи про все, що зробила ця адміністрація

– пише стрілець.

Що відомо про стрілянину у Washington Hilton?

Трамп розповів, чи злякався він під час стрілянини в готелі. Американський лідер також згадав про вираз обличчя першої леді Меланії. За його словами, вона виглядала дуже засмученою через те, що сталося.

Натомість деякі експерти розібрали дивні моменти стрілянини у Вашингтоні. Вони розповіли, що могло стати причиною стрілянини, чому до неї виникає багато питань і якими можуть бути наслідки для Трампа.