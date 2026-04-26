Під час заходу з Трампом лунали постріли, нападника затримали: все, що відомо про інцидент зараз

У Вашингтоні ввечері 25 квітня на заході за участю Дональда Трампа пролунали постріли. Через це американського президента, першу леді та інших членів адміністрації терміново евакуювали, а за справу взялася Секретна служба США.

Нападника затримали, він уже дав свідчення, відомо також і про постраждалого. Головне про інцидент на вечері із Дональдом Трампом у Вашингтоні – читайте у матеріалі 24 Каналу.

До теми ЗМІ показали момент евакуації Трампа, його дружини і Венса під час стрілянини

Як сталася стрілянина на вечері із Трампом?

Дональд Трамп та інші члени його адміністрації 25 квітня були присутні на вечері кореспондентів Білого дому у готелі Washington Hilton. Під час заходу несподівано пролунали постріли, через що Трампа та членів його кабінету терміново вивели зі сцени.

Ні Дональд Трамп, ні Меланія Трамп, ні інші члени адміністрації президента США не постраждали.

За даними ЗМІ, до бальної зали увірвався озброєний чоловік. Одразу ж після цього люди кинулися на підлогу та почали ховатися під столами та стільцями.

Коли міністра транспорту США Шона Даффі поспішно виводили із зали – один з його охоронців крикнув: "Відбулися постріли!". За даними Reuters, їх могло бути від 4 до 6.

Ми перебували у залі, розташованій неподалік бальної зали, коли пролунав перший галас. Декілька подій відбулися одна за одною. Агенти у смокінгах витягли зброю та кинулися до бальної зали. Працівники кейтерингу в білих піджаках закричали та кинулися до сходових прольотів. Запанував хаос, коли евакуювали посадовців,

– розповів свідок тих подій журналіст Шон Макріш.

Варто зазначити, що готель Хілтон у Вашингтоні має трагічну історію – у 1981 році біля нього Джон Гінклі-молодший намагався вбити президента Рональда Рейгана.

Як президент США відреагував на стрілянину?

Після евакуації Дональд Трамп написав у соцмережі у Truth Social написав, що вечір пройшов чудово. Американський лідер підкреслив, що секретна служба та правоохоронні органи виконали фантастичну роботу.

Стрілець затриманий, і я рекомендував: "Нехай шоу продовжується", однак повністю братиму до уваги вказівки правоохоронних органів. Вони ухвалять рішення найближчим часом,

– зазначив він.

Зрештою всі ухвалили рішення перенести подію на іншу дату. Трамп додав, що Меланія Трамп, Джей Ді Венс і всі члени його кабінету перебувають у відмінному стані.

Пізніше американський лідер дав пресконференцію для журналістів стосовно стрілянини. Дональд Трамп заявив, що стрілець не підходив до нього близько і не проламував дверний отвір до головної бальної зали.

Американський лідер також сказав, що чиновники, можливо, зможуть повідомити мотив підозрюваного в майбутньому. Окрім того, в глави Білого дому запитали, чи вважає він, що був мішенню стрільця. На це Трамп дав цікаву відповідь.

Гадаю, ці люди божевільні. Ніколи не знаєш,

– заявив Трамп.

Також в американського лідера запитали, чому стрілянини та замахи постійно трапляються саме з ним. Лідер США сказав, що "вивчав вбивства".

"Вони завжди обирають найвпливовіших людей, як-от Авраама Лінкольна. Вони не чіпають тих, хто нічого особливого не робить. Я не хочу цього казати, але я зробив багато. Ми зробили дуже багато", – сказав Дональд Трамп.

Що відомо про стрільця та яким був його мотив?

Стрільця оперативно затримали правоохоронці. Затриманим є 31-річний Коул Томас Аллен з Торранса, штат Каліфорнія. Наразі чоловіка госпіталізовано.

Дональд Трамп також публікував у мережі фото цього чоловіка. Попередньо, він діяв самостійно.



Підозрюваний у стрілянині на заході із Дональдом Трампом / Фото з акаунту президента США у соцмережі Truth Social

Згодом ЗМІ дізналися більше деталей про нападника. Коул Томас Аллен, мешкає у передмісті Лос-Анджелеса, при цьому чоловік працював у Південній Кароліні.

Згідно з профілем у LinkedIn, який виявили журналісти, Аллен працював викладачем на пів ставки в компанії C2 Education, яка спеціалізується на підготовці до іспитів та репетиторстві. У грудні 2024 року компанія відзначила його як "викладача місяця".



Коул Томас Аллен виявився учителем / Фото з фейсбук-сторінки C2 Education

З відкритих джерел відомо, що у 2017 році Аллен здобув ступінь бакалавра з машинобудування в Каліфорнійському технологічному інституті, а у 2025 році здобув ступінь магістра з інформатики в Каліфорнійському державному університеті в Домінгес-Гіллз.

За даними Федеральної виборчої комісії, у жовтні 2024 року Аллен пожертвував 25 доларів на президентську кампанію Камали Гарріс. У своєму профілі чоловік вказує себе як розробника відеоігор.

Сусід стрільця, розповів журналістам, що, ймовірно, "у чоловіка розлад аутистичного спектра".

Підозрюваний у стрілянині під час вечері кореспондентів Білого дому був озброєний дробовиком, пістолетом і кількома ножами.

Джанін Пірро, адвокат Управління округу Колумбія, повідомила, що підозрюваному висунуто звинувачення за двома пунктами: використання вогнепальної зброї під час насильницького злочину та напад на федерального офіцера з використанням небезпечної зброї. Пірро сказала, що обвинуваченого приведуть до суду в понеділок, 27 квітня, і вона очікує висунення додаткових звинувачень.

Хто постраждав унаслідок пострілів у готелі Washington Hilton?

Унаслідок стрілянини поранення зазнав офіцер Секретної служби США. Очевидці розповіли журналістам, що куля влучила в захисне спорядження офіцера.

Попередньо, постраждалого вже доставили до місцевої лікарні. За словами джерел з місця події, очікується, що офіцер виживе.

Дональд Трамп підтвердив, що один з офіцерів був поранений пострілом із дуже близької відстані, але бронежилет врятував йому життя.

Як нападник зміг проникнути на територію кімнати, де відбувався захід?

Біля готелю Washington Hilton було багато поліцейських, але вхід туди був вільним і нікого не перевіряли. Річ у тім, що на різних поверхах готелю проходили чисельні вечірки.

Однак, щоб потрапити до бальної зали, де відбувалася вечеря, всі присутні мали пройти через металодетектори та здати свої речі на перевірку. В огляді брали участь і співробітники Управління транспортної безпеки США.

За словами Дональда Трампа, нападник намагався прорватися через пункт безпеки в готелі.

Волонтерка Гелен Мабус, яка працювала на вечері кореспондентів Білого дому, розповіла CNN, що підозрюваний, судячи з усього, зібрав "довгу" зброю в зоні з недостатнім охоронним наглядом біля входу на рівні тераси, після чого відкрив вогонь і кинувся до бального залу.

Мабус сказала, що підозрюваний зібрав зброю і побіг до сходів, щоб спуститися до бального залу. Потім чоловік почав стріляти в різних напрямках, поки гості та персонал намагалися втекти.

Видається, він просто стріляв у всі боки,

– сказала Мабус, оцінивши, що вона почула "принаймні 10 пострілів".

У кого хотів стріляти підозрюваний?

Джерела видання CBS News кажуть, що після затримання підозрюваний Коул Аллен розповів правоохоронцям про свої наміри. Він нібито планував відкрити вогонь по посадовцях адміністрації Дональда Трампа.

Водночас стрілець не сказав конкретно, що цілився у президента США.

За його словами, хотів стріляти лише в "посадовців адміністрації", повідомило інше джерело видання в правоохоронних органах. Утім, вони не вказують у кого точно намагався стріляти зловмисник.