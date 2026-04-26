Фатальний збіг: у Трампа стріляли на місці попереднього замаху на президента США

У Вашингтоні під час вечері кореспондентів Білого дому пролунали постріли – Дональда Трампа терміново евакуювали зі сцени. Інцидент стався у готелі, де у 1981 році вже намагалися вбити президента Рональда Рейгана.

Про це йдеться в повідомленні The New York Times. Наразі Трамп перебуває у безпеці.

Що відомо про замах на Трампа в тому ж готелі, що й Рейгана?

Увечері 25 квітня у Вашингтоні під час вечері для кореспондентів Білого дому, яка проходила в готелі Хілтон у Вашингоні пролунали постріли. Саме цей готель має трагічну історію — у 1981 році біля нього Джон Гінклі-молодший намагався вбити президента Рональда Рейгана.

Довідково. Замах на президента США Рональда Рейгана стався 30 березня 1981 року у Вашингтоні, лише через 69 днів після його інавгурації. Джон Гінклі-молодший вистрілив шість разів біля готелю "Хілтон", поранивши Рейгана та трьох супроводжуючих. Президент вижив, а стрілець був визнаний неосудним.

Після звуків пострілів президента США Дональда Трампа та членів його команди негайно вивели зі сцени. За попередніми даними, він не постраждав і перебуває у безпеці.

Що відомо про стрілянину у Вашингтоні?

За інформацією ЗМІ, озброєний чоловік увірвався до бальної зали, що спричинило паніку – люди ховалися під столами та лягали на підлогу. Нападника зупинили на периметрі безпеки та затримали, що вже підтвердили у ФБР.

Стрільцем виявився 31-річний Коул Томас із міста Торренс, штат Каліфорнія. Попередні повідомлення про його поранення або ліквідацію не підтвердилися – наразі він перебуває під вартою. На місці працювали підрозділи швидкого реагування, обставини інциденту уточнюються.

Це вже не перший замах на Трампа

Трамп постійно опиняється в центрі уваги через спроби його ліквідації. За час його президентства це намагалися зробити не один раз.

Найрезонансніший інцидент стався у липні 2024 року. Під час мітингу в Пенсильванії 20-річний Томас Крукс поранив політика, влучивши кулею у вухо. Унаслідок цього замаху також постраждали двоє глядачів, а одна людина загинула.

Крім цього, у жовтні 2024 року в Каліфорнії поблизу мітингу Дональда Трампа правоохоронці затримали озброєного чоловіка – 49-річного жителя Лас-Вегаса Вема Міллера, у якого виявили дробовик, пістолет і боєприпаси.