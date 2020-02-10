Стрілянина у Мукачеві: відомо про перше рішення суду

В Ужгородському міжрайонному суді обрали запобіжний захід Євгену Дребітку. Його нещодавно затримали правоохоронці за справою стрілянини в Мукачеві. Ще одним підозрюваним за цією справою є Ігор Смоляр.

Як розповів у телеграмі журналіст Віталій Глагола, Дребітка звинувачують за статтею "Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку та державного кордону або військовослужбовця".

​До теми! Затримали ймовірно причетних до стрілянини в Мукачеві осіб: фото та відео спецоперації силовиків

Суд відправив його під варту у СІЗО на 60 діб. Щоправда, він ще має можливість внести заставу розміром у 315 тисяч гривень. Але Дребітку все ж доведеться здати свій закордонний паспорт.

Сам Дребітко усі обвинувачення у свій бік відкидає та розраховує вийти на свободу відразу з лави підсудних. Під час спілкування з журналістами він уточнив, що його родина знайде можливість внести заставу. Також підозрюваний заявив, що подаватиме апеляцію на це рішення суду.

Щодо Ігора Смоляра, то йому також обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів. Водночас він може вийти під заставу у 315 тисяч гривень. З таким рішенням суду Смоляр не погодився.

Коментар Ігора Смоляра щодо рішення суду

Що відомо про Смоляра та Дребітка

Цікаво, що перед засіданням Дребітко та Смоляр назвали себе водіями автомобілів, де перебували ексучасники війни на Донбасі, а самі вони нібито неодноразово допомагали українській армії.

Крім того, Дребітко підтвердив знайомство з пораненим Артуром Пашкуляком, на якого було скоєно замах. Він також визнав, що в його автомобілі була зброя, але на неї є всі дозволи. Смоляр, зі свого боку, зазначив, що на Закарпаття зі Львова їхав на відпочинок. Свою причетність до стрілянини чоловік заперечує, а про це він дізнався, як і всі, з інтернету.

Про Ігора Смоляра інформації у мережі – обмаль. Натомість про Дребітка відомо, що він має псевдо "Білий". Є зятем колишнього "регіонала" Василя Швардака. Останній під час перебування на посаді голови Закарпатської ОДА Ігоря Бондаренка претендував на посаду його першого заступника.

Крім того, 31 серпня 2019 року Дребітко разом із сином Швардака вже брав участь у стрілянині в Мукачеві. Згодом в його авто знайшли 2 автомати УЗІ. Участь Дребітка в тій стрілянині поліція кваліфікувала як хуліганські дії, вчинені з застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для завдання тілесних ушкоджень. Якщо його вину доведуть, йому загрожує від 3 до 7 років в’язниці.

У 2018-му Дребітка розшукували правоохоронці за викрадення людей, яке організовало злочинне угруповання.

Радимо ознайомитися! Бандитські розбірки націоналістів: чому бізнесові суперечки стали частиною національної ідеї

Що передувало цим подіям