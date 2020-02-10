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      Стрілянина у Мукачеві: відомо про перше рішення суду

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      Стрілянина у Мукачеві: обрали запобіжні заходи підозрюваним Смоляру та Дребітку / Телеграм-канал Віталія Глаголи

      В Ужгородському міжрайонному суді обрали запобіжний захід Євгену Дребітку. Його нещодавно затримали правоохоронці за справою стрілянини в Мукачеві. Ще одним підозрюваним за цією справою є Ігор Смоляр.

      Як розповів у телеграмі журналіст Віталій Глагола, Дребітка звинувачують за статтею "Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку та державного кордону або військовослужбовця".

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      Суд відправив його під варту у СІЗО на 60 діб. Щоправда, він ще має можливість внести заставу розміром у 315 тисяч гривень. Але Дребітку все ж доведеться здати свій закордонний паспорт.

      Сам Дребітко усі обвинувачення у свій бік відкидає та розраховує вийти на свободу відразу з лави підсудних. Під час спілкування з журналістами він уточнив, що його родина знайде можливість внести заставу. Також підозрюваний заявив, що подаватиме апеляцію на це рішення суду.

      Щодо Ігора Смоляра, то йому також обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів. Водночас він може вийти під заставу у 315 тисяч гривень. З таким рішенням суду Смоляр не погодився.

      Коментар Ігора Смоляра щодо рішення суду 

      Що відомо про Смоляра та Дребітка 

      Цікаво, що перед засіданням Дребітко та Смоляр назвали себе водіями автомобілів, де перебували ексучасники війни на Донбасі, а самі вони нібито неодноразово допомагали українській армії.

      Крім того, Дребітко підтвердив знайомство з пораненим Артуром Пашкуляком, на якого було скоєно замах. Він також визнав, що в його автомобілі була зброя, але на неї є всі дозволи. Смоляр, зі свого боку, зазначив, що на Закарпаття зі Львова їхав на відпочинок. Свою причетність до стрілянини чоловік заперечує, а про це він дізнався, як і всі, з інтернету.

      Про Ігора Смоляра інформації у мережі – обмаль. Натомість про Дребітка відомо, що він має псевдо "Білий". Є зятем колишнього "регіонала" Василя Швардака. Останній під час перебування на посаді голови Закарпатської ОДА Ігоря Бондаренка претендував на посаду його першого заступника.

      Крім того, 31 серпня 2019 року Дребітко разом із сином Швардака вже брав участь у стрілянині в Мукачеві. Згодом в його авто знайшли 2 автомати УЗІ. Участь Дребітка в тій стрілянині поліція кваліфікувала як хуліганські дії, вчинені з застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для завдання тілесних ушкоджень. Якщо його вину доведуть, йому загрожує від 3 до 7 років в’язниці.

      У 2018-му Дребітка розшукували правоохоронці за викрадення людей, яке організовало злочинне угруповання.

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      Що передувало цим подіям 

      • 7 лютого у Мукачеві на вулиці Сєченова сталася стрілянина. Вогонь відкрив невідомий чоловік.
      • У інциденті постраждали двоє людей: кримінальний авторитет Артур Пашкуляк, якого пов'язують з екснардепом Михайлом Ланьо, та його охоронець.
      • Охоронець перебуває у Мукачівській лікарні у важкому стані, але у свідомості. Самого Пашкуляка поранили в плече, але його життю та здоров'ю нічого не загрожує.
      • Опісля міністр внутрішніх справ Арсен Аваков наказав посилити заходи безпеки у Мукачеві спецпризначенцями поліції та Нацгвардії.
      • 8 лютого на Закарпатті у селищі Нижні Ворота на Воловеччині під час спецоперації затримали сім членів злочинного угруповання.
      • Вони їхали на двох автомобілях на львівській реєстрації та заїжджали в Закарпатську область через пост поліції у Нижніх Воротах.
      • Затримання відбулося у справі, яка стосується стрілянини в Мукачеві 7 лютого. У затриманих в автомобілях виявили багато зброї.
      • Трьох із них затримали за "непокору працівникові правоохоронного органу" та "посягання на життя працівника правоохоронного органу".
      • З 9 лютого спільні патрулі працівників Нацгвардії та поліції цілодобово патрулюють вулиці Мукачева.
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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Кримінальні новини Новини Закарпаття Стрілянина Судді
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