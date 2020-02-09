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      Затримали ймовірно причетних до стрілянини в Мукачеві осіб: фото та відео спецоперації силовиків

      93 Читать новость на русском
      Продовження історії зі стріляниною в Мукачеві / Телеграм-канал Віталія Глаголи

      Біля селища Нижні Ворота на Закарпатті увечері 8 лютого правоохоронці провели спецоперацію. Місцеві ЗМІ повідомили, що мовиться про затримання кількох озброєних людей, ймовірно причетних до стрілянини в Мукачеві 7 лютого.

      Видання mukachevo.net та інші ЗМІ Закарпаття оприлюднили деталі інциденту.

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      Що попередньо відомо про спецоперацію силовиків на Закарпатті 8 лютого

      • Приблизно о 22 годині два автомобілі на львівській реєстрації Mercedes G-Glass і Toyota Land Cruiser 200 заїжджали в Закарпатську область через пост поліції у Нижніх Воротах.
      • У цей час правоохоронці здійснили спецоперацію із затримання цих автомобілів та людей, що в них перебували. 
      • Затримання відбулося у справі, яка стосується стрілянини в Мукачеві 7 лютого. 
      • У затриманих в автомобілях виявили багато зброї. 
      • Поліція заарештувала трьох людей за "непокору працівникові правоохоронного органу" та "посягання на життя працівника правоохоронного органу".

      Одне з озброєних злочинних угруповань, можливо причетних до останніх подій, заїжджало в область зі зброєю. Ймовірно, щоб продовжити розбірки,
      – повідомив у       своєму телеграм-каналі закарпатський журналіст Віталій Глагола

      Фото з місця подій біля Нижніх Воріт (телеграм-канал Глаголи):

       

       

      Відео місцевих журналістів та ЗМІ, які зафіксували спецоперацію правоохоронців:

      Що відомо про стрілянину у Мукачеві 7 лютого

      • Вранці, приблизно о 10 годині, 7 лютого у Мукачеві на вулиці Сєченова сталася стрілянина, вогонь відкрив невідомий чоловік.
      • У інциденті постраждали двоє людей: кримінальний авторитет Артур Пашкуляк, якого пов'язують з екснардепом Михайлом Ланьо, та його охоронець.
      • Охоронець перебуває у Мукачівській лікарні у важкому стані, але у свідомості. Сам Пашкуляк поранений у плече, але його життю та здоров'ю нічого не загрожує. 
      Стрілянина в Мукачеві 7 лютого: хроніка подій
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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини України Новини Закарпаття Кримінальні новини Поліція Артур Пашкуляк Стрілянина
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