Затримали ймовірно причетних до стрілянини в Мукачеві осіб: фото та відео спецоперації силовиків

Продовження історії зі стріляниною в Мукачеві / Телеграм-канал Віталія Глаголи

Біля селища Нижні Ворота на Закарпатті увечері 8 лютого правоохоронці провели спецоперацію. Місцеві ЗМІ повідомили, що мовиться про затримання кількох озброєних людей, ймовірно причетних до стрілянини в Мукачеві 7 лютого.