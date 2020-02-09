Затримали ймовірно причетних до стрілянини в Мукачеві осіб: фото та відео спецоперації силовиків
Біля селища Нижні Ворота на Закарпатті увечері 8 лютого правоохоронці провели спецоперацію. Місцеві ЗМІ повідомили, що мовиться про затримання кількох озброєних людей, ймовірно причетних до стрілянини в Мукачеві 7 лютого.
Видання mukachevo.net та інші ЗМІ Закарпаття оприлюднили деталі інциденту.
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Що попередньо відомо про спецоперацію силовиків на Закарпатті 8 лютого
- Приблизно о 22 годині два автомобілі на львівській реєстрації Mercedes G-Glass і Toyota Land Cruiser 200 заїжджали в Закарпатську область через пост поліції у Нижніх Воротах.
- У цей час правоохоронці здійснили спецоперацію із затримання цих автомобілів та людей, що в них перебували.
- Затримання відбулося у справі, яка стосується стрілянини в Мукачеві 7 лютого.
- У затриманих в автомобілях виявили багато зброї.
- Поліція заарештувала трьох людей за "непокору працівникові правоохоронного органу" та "посягання на життя працівника правоохоронного органу".
Одне з озброєних злочинних угруповань, можливо причетних до останніх подій, заїжджало в область зі зброєю. Ймовірно, щоб продовжити розбірки,
– повідомив у своєму телеграм-каналі закарпатський журналіст Віталій Глагола.
Фото з місця подій біля Нижніх Воріт (телеграм-канал Глаголи):
Відео місцевих журналістів та ЗМІ, які зафіксували спецоперацію правоохоронців:
Що відомо про стрілянину у Мукачеві 7 лютого
- Вранці, приблизно о 10 годині, 7 лютого у Мукачеві на вулиці Сєченова сталася стрілянина, вогонь відкрив невідомий чоловік.
- У інциденті постраждали двоє людей: кримінальний авторитет Артур Пашкуляк, якого пов'язують з екснардепом Михайлом Ланьо, та його охоронець.
- Охоронець перебуває у Мукачівській лікарні у важкому стані, але у свідомості. Сам Пашкуляк поранений у плече, але його життю та здоров'ю нічого не загрожує.