Стрілянина у Мукачеві: Аваков наказав відправити у місто спецпідрозділи поліції та Нацгвардії

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков наказав посилити заходи безпеки у Мукачеві, де сьогодні вранці сталася стрілянина. Глава МВС доручив оперативно перекинути туди спецпідрозділи Нацполіції і нацгвардійців.

Пресслужба МВС повідомила, що Арсен Аваков стурбований криміногенною ситуацією у Мукачеві. За даними правоохоронців, на місці події продовжує працювати слідчо-оперативна група.

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Відзначимо, що на позачерговій сесії Мукачівської міської ради депутати звернулися до Президента України Володимира Зеленського із проханням втрутитись у ситуацію і посилити заходи безпеки у місті.

Що вимагають місцеві депутати у Зеленського:

залучити спецпідрозділи Нацполіції та Нацгвардії.

змінити керівництво міського управління поліції і посилити його силовиками з інших регіонів України.

покращити матеріально-технічне забезпечення поліції сучасними засобами, автотранспортом і екіпіруванням.

Що відомо про смертельну стрілянину у Мукачеві

Вранці 7 лютого у Мукачеві сталася стрілянина. Вогонь відкрив невідомий чоловік. Внаслідок стрілянини постраждали двоє людей. Це – кримінальний авторитет Артур Пашкуляк, якого пов'язують з екснардепом Михайлом Ланьо, та його охоронець. Стрілянина сталася о 10 ранку на вулиці Сєченова.

Охоронець перебуває у Мукачівській лікарні. За словами лікарів, чоловік отримав кульове поранення тазу. Наразі він у реанімації, його стан важкий. Однак постраждалий перебуває у свідомості.

Дивіться відео смертельної перестрілки у Мукачеві:

Коротко про перестрілку у 2015 році

Тоді у Мукачеві Закарпатської області відбулася смертельна перестрілка на території оздоровчо-спортивного клубу "Антарес". Конфлікт виник між членами "Правого сектора" та людьми нардепа Михайла Ланьо. У місті оголосили антитерористичну операцію.

"Антарес". Конфлікт виник між членами "Правого сектора" та людьми нардепа Михайла Ланьо. У місті оголосили антитерористичну операцію. Згодом члена "Правого сектора" звинуватили у вчиненні теракту, погрозі вбивством, блокуванні транспортних комунікацій, умисному заподіянні легких та тяжких тілесних ушкоджень та інших злочинах. Йому загрожує довічне ув'язнення.

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Хто такий Михайло Ланьо?Український політик, народний депутат 7 та 8 скликань. Член депутатської групи "Партія "Відродження", входив до "Партії регіонів" та депутатської групи "Воля народу". На офіційному сайті Ради вказано, що в депутата судимість відсутня. Але "Закарпаття.нет" стверджує, що він був засуджений за статтею "зґвалтування" та мав відношення до контрабанди наркотичних засобів.