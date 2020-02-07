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      Стрілянина у Мукачеві: Аваков наказав відправити у місто спецпідрозділи поліції та Нацгвардії

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      Арсен Аваков / facebook.com/mvs.gov.ua

      Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков наказав посилити заходи безпеки у Мукачеві, де сьогодні вранці сталася стрілянина. Глава МВС доручив оперативно перекинути туди спецпідрозділи Нацполіції і нацгвардійців.

      Пресслужба МВС повідомила, що Арсен Аваков стурбований криміногенною ситуацією у Мукачеві. За даними правоохоронців, на місці події продовжує працювати слідчо-оперативна група.

      До теми: Артур Пашкуляк постраждав під час стрілянини в Мукачеві: що відомо про кримінального авторитета

      Відзначимо, що на позачерговій сесії Мукачівської міської ради депутати звернулися до Президента України Володимира Зеленського із проханням втрутитись у ситуацію і посилити заходи безпеки у місті.

      Що вимагають місцеві депутати у Зеленського:

      • залучити спецпідрозділи Нацполіції та Нацгвардії.
      • змінити керівництво міського управління поліції і посилити його силовиками з інших регіонів України.
      • покращити матеріально-технічне забезпечення поліції сучасними засобами, автотранспортом і екіпіруванням.

      Що відомо про смертельну стрілянину у Мукачеві

      Вранці 7 лютого у Мукачеві сталася стрілянина. Вогонь відкрив невідомий чоловік. Внаслідок стрілянини постраждали двоє людей. Це – кримінальний авторитет Артур Пашкуляк, якого пов'язують з екснардепом Михайлом Ланьо, та його охоронець. Стрілянина сталася о 10 ранку на вулиці Сєченова.

      Охоронець перебуває у Мукачівській лікарні. За словами лікарів, чоловік отримав кульове поранення тазу. Наразі він у реанімації, його стан важкий. Однак постраждалий перебуває у свідомості.

      Дивіться відео смертельної перестрілки у Мукачеві:

      Коротко про перестрілку у 2015 році

      • Тоді у Мукачеві Закарпатської області відбулася смертельна перестрілка на території оздоровчо-спортивного клубу "Антарес". Конфлікт виник між членами "Правого сектора" та людьми нардепа Михайла Ланьо. У місті оголосили антитерористичну операцію.
      • Згодом члена "Правого сектора" звинуватили у вчиненні теракту, погрозі вбивством, блокуванні транспортних комунікацій, умисному заподіянні легких та тяжких тілесних ушкоджень та інших злочинах. Йому загрожує довічне ув'язнення.

      Цікаво: Бандитські розбірки націоналістів: чому бізнесові суперечки стали частиною національної ідеї

      Хто такий Михайло Ланьо?Український політик, народний депутат 7 та 8 скликань. Член депутатської групи "Партія "Відродження", входив до "Партії регіонів" та депутатської групи "Воля народу". На офіційному сайті Ради вказано, що в депутата судимість відсутня. Але "Закарпаття.нет" стверджує, що він був засуджений за статтею "зґвалтування" та мав відношення до контрабанди наркотичних засобів.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Стрілянина Новини Закарпаття Стрілянина в Мукачеві 2015 Ланьо Михайло Іванович Міністерство внутрішніх справ Нацгвардія Арсен Аваков Артур Пашкуляк
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