Стрілянина на Закарпатті: Мукачівська міськрада просить Зеленського залучити Нацгвардію

Депутати Мукачівської міської ради звернулися до Президента України Володимиру Зеленському через гучну стрілянину у місті. Місцеві чиновники просять главу державу втрутитись у ситуацію.

Про це, 7 лютого, повідомляє пресслужба міськради Мукачево на своїй фейсбук-сторінці. У заяві мовиться, що криміногенна ситуація у місті загрожує мешканцям 86-тисячного міста.

До теми: Артур Пашкуляк постраждав під час стрілянини в Мукачеві: що відомо про кримінального авторитета

Депутати стверджують, що жителі Мукачево не відчувають себе у безпеці і вимагають надійного захисту від бандитів. Головною причиною того, що у місті регулярно відбуваються кримінальні "розбірки", депутати вважають професійну слабкість і вкрай низьку активність міської поліції.

Що вимагають місцеві депутати у Зеленського:

залучити спецпідрозділи Нацполіції та Нацгвардії.

змінити керівництво міського управління поліції і посилити його силовиками з інших регіонів України.

покращити матеріально-технічне забезпечення поліції сучасними засобами, автотранспортом і екіпіруванням.

Що відомо про смертельну стрілянину у Мукачеві

Вранці 7 лютого у Мукачеві сталася стрілянина. Вогонь відкрив невідомий чоловік. Внаслідок стрілянини постраждали двоє людей. Це – кримінальний авторитет Артур Пашкуляк, якого пов'язують з екснардепом Михайлом Ланьо, та його охоронець. Стрілянина сталася о 10 ранку на вулиці Сєченова.

Охоронець перебуває у Мукачівській лікарні. За словами лікарів, чоловік отримав кульове поранення тазу. Наразі він у реанімації, його стан важкий. Однак постраждалий перебуває у свідомості.



Артура Пашкуляка поранили в плече / Фото з телеграм-каналу журналіста Віталія Глаголи

Дивіться гучної відео перестрілки у Мукачеві:

Коротко про перестрілку у 2015 році

Тоді у Мукачеві Закарпатської області відбулася смертельна перестрілка на території оздоровчо-спортивного клубу "Антарес". Конфлікт виник між членами "Правого сектора" та людьми нардепа Михайла Ланьо. У місті оголосили антитерористичну операцію.

"Антарес". Конфлікт виник між членами "Правого сектора" та людьми нардепа Михайла Ланьо. У місті оголосили антитерористичну операцію. Згодом члена "Правого сектора" звинуватили у вчиненні теракту, погрозі вбивством, блокуванні транспортних комунікацій, умисному заподіянні легких та тяжких тілесних ушкоджень та інших злочинах. Йому загрожує довічне ув'язнення.

Хто такий Михайло Ланьо?Український політик, народний депутат 7 та 8 скликань. Член депутатської групи "Партія "Відродження", входив до "Партії регіонів" та депутатської групи "Воля народу". На офіційному сайті Ради вказано, що в депутата судимість відсутня. Але "Закарпаття.нет" стверджує, що він був засуджений за статтею "зґвалтування" та мав відношення до контрабанди наркотичних засобів.