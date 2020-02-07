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      Стрілянина на Закарпатті: Мукачівська міськрада просить Зеленського залучити Нацгвардію

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      Зеленського просять втрутитися через стрілянину у Мукачеві / mukachevo.net

      Депутати Мукачівської міської ради звернулися до Президента України Володимиру Зеленському через гучну стрілянину у місті. Місцеві чиновники просять главу державу втрутитись у ситуацію.

      Про це, 7 лютого, повідомляє пресслужба міськради Мукачево на своїй фейсбук-сторінці. У заяві мовиться, що криміногенна ситуація у місті загрожує мешканцям 86-тисячного міста.

      До теми: Артур Пашкуляк постраждав під час стрілянини в Мукачеві: що відомо про кримінального авторитета

      Депутати стверджують, що жителі Мукачево не відчувають себе у безпеці і вимагають надійного захисту від бандитів. Головною причиною того, що у місті регулярно відбуваються кримінальні "розбірки", депутати вважають професійну слабкість і вкрай низьку активність міської поліції.

      Що вимагають місцеві депутати у Зеленського:

      • залучити спецпідрозділи Нацполіції та Нацгвардії.
      • змінити керівництво міського управління поліції і посилити його силовиками з інших регіонів України.
      • покращити матеріально-технічне забезпечення поліції сучасними засобами, автотранспортом і екіпіруванням.

      Що відомо про смертельну стрілянину у Мукачеві

      Вранці 7 лютого у Мукачеві сталася стрілянина. Вогонь відкрив невідомий чоловік. Внаслідок стрілянини постраждали двоє людей. Це – кримінальний авторитет Артур Пашкуляк, якого пов'язують з екснардепом Михайлом Ланьо, та його охоронець. Стрілянина сталася о 10 ранку на вулиці Сєченова.

      Охоронець перебуває у Мукачівській лікарні. За словами лікарів, чоловік отримав кульове поранення тазу. Наразі він у реанімації, його стан важкий. Однак постраждалий перебуває у свідомості.


      Артура Пашкуляка поранили в плече / Фото з телеграм-каналу журналіста Віталія Глаголи

      Дивіться гучної відео перестрілки у Мукачеві:

      Коротко про перестрілку у 2015 році

      • Тоді у Мукачеві Закарпатської області відбулася смертельна перестрілка на території оздоровчо-спортивного клубу "Антарес". Конфлікт виник між членами "Правого сектора" та людьми нардепа Михайла Ланьо. У місті оголосили антитерористичну операцію.
      • Згодом члена "Правого сектора" звинуватили у вчиненні теракту, погрозі вбивством, блокуванні транспортних комунікацій, умисному заподіянні легких та тяжких тілесних ушкоджень та інших злочинах. Йому загрожує довічне ув'язнення.

      Хто такий Михайло Ланьо?Український політик, народний депутат 7 та 8 скликань. Член депутатської групи "Партія "Відродження", входив до "Партії регіонів" та депутатської групи "Воля народу". На офіційному сайті Ради вказано, що в депутата судимість відсутня. Але "Закарпаття.нет" стверджує, що він був засуджений за статтею "зґвалтування" та мав відношення до контрабанди наркотичних засобів.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Володимир Зеленський Кримінальні новини Постраждалі Стрілянина Стрілянина в Мукачеві 2015 Новини Закарпаття Ланьо Михайло Іванович Нацгвардія Артур Пашкуляк
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