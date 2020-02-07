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      Стрельба на Закарпатье: Мукачевский горсовет просит Зеленского привлечь Нацгвардию

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      Зеленского просят вмешаться из-за стрельбы в Мукачево / mukachevo.net

      Депутаты Мукачевского городского совета обратились к Президенту Украины Владимиру Зеленскому относительно громкой стрельбы в городе. Местные чиновники просят главу государство вмешаться в ситуацию.

      Об этом, 7 февраля, сообщает пресс-служба горсовета Мукачево на своей странице в фейсбуке. В заявлении говорится, что криминогенная ситуация в городе грозит жителям 86-тысячного города.

      К теме: Артур Пашкуляк пострадал во время стрельбы в Мукачево: что известно о криминальном авторитете

      Депутаты утверждают, что жители Мукачево не чувствуют себя в безопасности и нуждаются в надежной защите от бандитов. Главной причиной того, что в городе регулярно происходят криминальные "разборки", депутаты считают профессиональную слабость и крайне низкую активность городской полиции.

      Что требуют местные депутаты у Зеленского:

      • привлечь спецподразделения Нацполиции и Нацгвардии.
      • сменить руководство городского управления полиции и усилить его силовиками из других регионов Украины.
      • улучшить материально-техническое обеспечение полиции современными средствами, автотранспортом и экипировкой.

      Что известно о смертельной стрельбе в Мукачево

      Утром 7 февраля в Мукачево произошла стрельба. Огонь открыл неизвестный мужчина. В результате стрельбы пострадали двое людей. Это – криминальный авторитет Артур Пашкуляк, которого связывают с экс-нардепом Михаилом Ланьо, и его охранник. Стрельба произошла в 10 утра на улице Сеченова.

      Охранник находится в Мукачевской больнице. По словам врачей, мужчина получил пулевое ранение таза. Сейчас он в реанимации, его состояние тяжелое. Однако пострадавший находится в сознании.


      Артура Пашкуляка ранили в плечо / Фото из телеграм-канала журналиста Виталия Глаголы

      Смотрите видео громкой перестрелки в Мукачево:

      Коротко о перестрелке в 2015 году

      • Тогда в Мукачево Закарпатской области произошла смертельная перестрелка на территории оздоровительно-спортивного клуба "Антарес". Конфликт возник между членами "Правого сектора" и людьми нардепа Михаила Ланьо. В городе объявили антитеррористическую операцию.
      • Впоследствии члена "Правого сектора" обвинили в совершении теракта, угрозе убийством, блокировании транспортных коммуникаций, умышленном причинении легких и тяжких телесных повреждений и других преступлениях. Ему грозит пожизненное заключение.

      Кто такой Михаил Ланьо? Украинский политик, народный депутат 7 и 8 созывов. Член депутатской группы "Партия "Возрождение", входил в "Партию регионов" и депутатскую группу "Воля народа". На официальном сайте Рады указано, что у депутата судимость отсутствует. Но "Закарпаття.нет" утверждает, что он был осужден по статье "изнасилование" и имел отношение к контрабанде наркотических средств.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Криминальные новости Стрельба Ланьо Михаил Иванович Новости Закарпатья Стрельба в Мукачево 2015 Владимир Зеленский Постраждалі Нацгвардія Артур Пашкуляк
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