Стрельба на Закарпатье: Мукачевский горсовет просит Зеленского привлечь Нацгвардию

Депутаты Мукачевского городского совета обратились к Президенту Украины Владимиру Зеленскому относительно громкой стрельбы в городе. Местные чиновники просят главу государство вмешаться в ситуацию.

Об этом, 7 февраля, сообщает пресс-служба горсовета Мукачево на своей странице в фейсбуке. В заявлении говорится, что криминогенная ситуация в городе грозит жителям 86-тысячного города.

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Депутаты утверждают, что жители Мукачево не чувствуют себя в безопасности и нуждаются в надежной защите от бандитов. Главной причиной того, что в городе регулярно происходят криминальные "разборки", депутаты считают профессиональную слабость и крайне низкую активность городской полиции.

Что требуют местные депутаты у Зеленского:

привлечь спецподразделения Нацполиции и Нацгвардии.

сменить руководство городского управления полиции и усилить его силовиками из других регионов Украины.

улучшить материально-техническое обеспечение полиции современными средствами, автотранспортом и экипировкой.

Что известно о смертельной стрельбе в Мукачево

Утром 7 февраля в Мукачево произошла стрельба. Огонь открыл неизвестный мужчина. В результате стрельбы пострадали двое людей. Это – криминальный авторитет Артур Пашкуляк, которого связывают с экс-нардепом Михаилом Ланьо, и его охранник. Стрельба произошла в 10 утра на улице Сеченова.

Охранник находится в Мукачевской больнице. По словам врачей, мужчина получил пулевое ранение таза. Сейчас он в реанимации, его состояние тяжелое. Однако пострадавший находится в сознании.



Артура Пашкуляка ранили в плечо / Фото из телеграм-канала журналиста Виталия Глаголы

Смотрите видео громкой перестрелки в Мукачево:

Коротко о перестрелке в 2015 году

Тогда в Мукачево Закарпатской области произошла смертельная перестрелка на территории оздоровительно-спортивного клуба "Антарес". Конфликт возник между членами "Правого сектора" и людьми нардепа Михаила Ланьо. В городе объявили антитеррористическую операцию.

Впоследствии члена "Правого сектора" обвинили в совершении теракта, угрозе убийством, блокировании транспортных коммуникаций, умышленном причинении легких и тяжких телесных повреждений и других преступлениях. Ему грозит пожизненное заключение.

Кто такой Михаил Ланьо? Украинский политик, народный депутат 7 и 8 созывов. Член депутатской группы "Партия "Возрождение", входил в "Партию регионов" и депутатскую группу "Воля народа". На официальном сайте Рады указано, что у депутата судимость отсутствует. Но "Закарпаття.нет" утверждает, что он был осужден по статье "изнасилование" и имел отношение к контрабанде наркотических средств.