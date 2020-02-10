Стрельба в Мукачево: известно о первом решении суда

В Ужгородском межрайонном суде избрали меру пресечения Евгению Дребитко. Его недавно задержали правоохранители по делу стрельбы в Мукачево. Еще одним подозреваемым по этому делу является Игорь Смоляр.

Как рассказал в телеграме журналист Виталий Глагола, Дребитко обвиняют по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего".

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Суд отправил его под стражу в СИЗО на 60 суток. Правда, он еще имеет возможность внести залог в размере 315 тысяч гривен. Но Дребитко все же придется сдать свой загранпаспорт.

Сам Дребитко все обвинения в свой адрес отвергает и рассчитывает выйти на свободу сразу со скамьи подсудимых. Во время общения с журналистами он уточнил, что его семья найдет возможность внести залог. Также подозреваемый заявил, что будет подавать апелляцию на это решение суда.

Что касается Игоря Смоляра, то ему также избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней. В то же время он может выйти под залог в 315 тысяч гривен. С таким решением суда Смоляр не согласился.

Комментарий Игоря Смоляра о решении суда

Что известно о Смоляре и Дребитко

Интересно, что перед заседанием Дребитко и Смоляр назвали себя водителями автомобилей, где находились экс-участники войны на Донбассе, а сами они якобы неоднократно помогали украинской армии.

Кроме того, Дребитко подтвердил знакомство с раненым Артуром Пашкуляком, на которого было совершено покушение. Он также признал, что в его автомобиле было оружие, но на него есть все разрешения. Смоляр, со своей стороны, отметил: в Закарпатье со Львова ехал на отдых. Свою причастность к стрельбе мужчина отрицает, а о ней он узнал, как и все, из интернета.

Про Игоря Смоляра информации в сети – мало. Зато о Дребитко известно, что он имеет псевдоним "Белый". Является зятем экс-"регионала" Василия Швардака. Последний во время пребывания в должности председателя Закарпатской ОГА Игоря Бондаренко претендовал на должность его первого заместителя.

Кроме того, 31 августа 2019 года Дребитко вместе с сыном Швардака уже участвовал в стрельбе в Мукачево. Позже в его авто нашли 2 автомата УЗИ. Участие Дребитко в той стрельбе полиция квалифицировала как хулиганские действия, совершенные с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений. Если его вину докажут, ему грозит от 3 до 7 лет тюрьмы.

В 2018-м Дребитко разыскивали правоохранители за похищение людей, которое организовала преступная группировка.

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