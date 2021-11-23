Через стрімкий обвал ліри Туреччиною прокотилася хвиля протестів: відео мітингів

Турецька ліра ввечері 23 листопада стрімко знецінилася до історичного мінімуму. Через це країною прокотилася хвиля протестів.

У великих містах, таких як Анкара та Стамбул, тисячі громадян Туреччини вийшли на вулиці. Численні відео пікетів у короткий термін поширилися соціальними мережами.

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Опозиційна Народно-республіканська партія звинуватила у стрімкому падінні національної валюти чинного президента Реджепа Тайїпа Ердогана, який при владі з 2003 року.

Такої катастрофи в історії республіки не було,

– сказав лідер політсили Кемаль Кілічдароглу.

Водночас у місті Батикент поблизу турецької столиці протестувальники скандували гасла "Відставка Тайїпа (президента Реджепа Тайїпа Ердогана – 24 канал)" та "уряд у відставку".

Станом на вечір 23 листопада за долар доведеться викласти 13,44 ліри.