"Я благала: викличте "швидку": нові деталі про смерть 50-річного переселенця в Стрийському ТЦК

У Стрию на Львівщині 50-річний переселенець з Донеччини Олексій Науменко помер у приміщенні ТЦК. Родичі та свідки стверджують, що чоловік мав серйозні проблеми зі здоров’ям.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Що відомо про загибель чоловіка у Стрийському ТЦК

Олексій Науменко помер у Стрийському РТЦК, куди його доставили ввечері 17 червня після перевірки документів. У довідці судово-медичної експертизи вказано, що причина смерті – попередньо неуточнена. За словами брата загиблого Олександра, Олексій мав хронічні захворювання.

У минулому році у нього був передінсультний стан і він лікувався у Стрийській лікарні. Ну суто там з судинами, артеріями, холестерин. І він збирався йти на ВЛК, але щоб у нього були всі дані на руках. І була заковика: все зробив, а УЗД судин ні, бо лікар пішов у відпустку. Вночі, коли він вмер, нам ніхто не повідомив, ніхто нічого не сказав,

– розповів брат загиблого.

Родина Науменків є переселенцями з Донеччини. Олександр стверджує, що Олексій оновив військово-облікові дані ще понад місяць тому у застосунку Резерв+.

"Ось у мене в кишені телефон брата. Науменко Олексій Анатолійович був на обліку в Краматорському ТЦК та СП по місцю проживання в Костянтинівці. Він уточнив вчасно дані – 12.05.2025 року", – додав Олександр.

Резерв+ загиблого чоловіка / Фото Суспільного

Увечері, коли Олексія зупинила поліція, разом із ним у машині була його сусідка Марія. Вони разом повертались зі Стрия.

У нього піднявся тиск, він пив таблетку. Я попросила поліцейського, щоб дав води попити, він сказав, що він не знає, чи є. Сказала, та дайте йому повістку, він завтра поїде, йому зі здоров'ям не дуже добре. Другий сказав – ні, треба викликати наряд. Під’їжджає бус із всіма рештою, їх дуже багато було. Йому стало погано. Ми погодились їхати в ТЦК. Я там так благала, я ж бачила, що він випив таблетку, що йому погано стає. Я благала: викличте "швидку", бо людині погано, або відпустіть його додому, а він завтра прийде на ВЛК,

– розповіла Марія.

За її словами, Олексія того вечора з приміщення ТЦК не випустили. Вона пішла звідти близько 22:45. Наступного ранку, зателефонувавши на його номер, дізналася, що чоловік помер.

Нагадаємо, що у Львівському обласному ТЦК та СП заявили, що чоловік не мав військово-облікового документа і жодного разу не з'являвся у РТЦК після введення воєнного стану. Також у нього були відсутні відомості про проходження ВЛК. В ОТЦК додали, що швидку викликали одразу після того, як Науменко поскаржився на пекучий біль в ділянці серця.