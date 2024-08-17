Вмерти, здатись в полон чи втекти: як Путін кинув своїх строковиків на Курщині

Понад 2 тисячі російських військових здались в полон на Курщині. Більшість серед них – строковики, які не були готові до такого розвитку подій.

Про це 24 Каналу розповіла російська опозиціонерка, політична аналіткиня Ольга Курносова, зауваживши, що операція в Курській області поки не стала сильним поштовхом для дій громадян Росії. Чим довше це буде тривати, тим більшим буде обурення до Владіміра Путіна та російської влади.

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Як Путін кинув своїх строковиків на Курщині

Курносова пояснила, що в Курській області перебували, в першу чергу, строковики, які не були готові до бойових дій. Крім цього, у них не було ніякої підтримки – ні важкого озброєння, ні артилерії.

Тому їм потрібно вмирати, здаватись в полон або втікати,

– зауважила російська опозиціонерка.

Однак, на її думку, найгірше є зовсім інше. Багато російських полонених розповіли, що вони думали підірватись на гранаті, адже чули страшні історії про можливе поводження з ними в українському полоні. Саме таку інформацію розповсюджують серед російських військових.

Те, що вони побачили насправді в українському полоні, їх шокувало. Вони живуть там краще, ніж на службі в Росії,

– зауважила Курносова.

За словами російської опозиціонерки, смерті строковиків на Курщині стали поштовхом для того, що російське суспільство якось "зарухалось". Однак операція в цій області все одно не стала для росіян такою глобальною історією, як було за часів мобілізації чи заколоту Євгенія Пригожина. Поки що Курськ є локальною історією.

Не знаю, скільки ще знадобиться часу та скільки Україні ще потрібно буде взяти під контроль населених пунктів, щоб ситуація продовжувала розвиватись. Чим довше населені пункти будуть під контролем України, тим більшою буде тривога в росіян, довіра до влади буде меншою, а обурення вище,

– зазначила Курносова.