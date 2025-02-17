"Мені особисто дико": Лісовий відреагував на сценку у школі, де "б’ють військового з ТЦК"

Оксен Лісовий відреагував на сценку "із побиттям військовослужбовця ТЦК", яку показали в одній із столичних шкіл. Міністр освіти і науки України назвав цей інцидент ганебним і неприпустимим.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Лісового на його сторінці у Facebook.

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Лісовий прокоментував інцидент у київській школі

На святі у київській школі №309 учні показали сценку, у якій нібито "працівника ТЦК" юнак ударом звалює з ніг.

Відео, на якому учні київської школи розігрують сценку, у якій демонструють відверту зневагу до "військового", є ганебним і неприпустимим на третьому році повномасштабного вторгнення і 11-му році війни,

– заявив Оксен Лісовий.

Міністр додав, що вже зателефонував директорці школи з вимогою провести внутрішнє розслідування і зібрати пояснення від усіх, хто брав участь у цьому вчинку.

Мені особисто дико, що жоден із тих, хто брав участь у підготовці та безпосередній участі в цій сцені, не відчув спротиву,

– підкреслив він.

За словами Оксена Лісового, має бути проведено ретельне службове розслідування, а щодо всіх причетних – ухвалені відповідні рішення. Очільник МОН додав, що ніхто не має права демонструвати неповагу до тих, хто ціною власного життя та здоров'я захищає країну.

До слова, нещодавно у мережі також поширили допис, що в одній зі шкіл Києва діти гралися у "ТЦК" і мало не покалічилися. Згодом правоохоронці назвали це "вкидом".