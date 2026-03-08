Війна в Україні могла б завершитися швидше з таким рівнем ППО, як на Близькому Сході, – Стубб

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що війна в Україні, яка триває вже п'ятий рік, могла б завершитися раніше, якби Київ отримав такий рівень протиповітряної оборони, який розгорнули в країнах Перської затоки протягом першого тижня війни.

Про це Стубб сказав в інтерв'ю Bloomberg під час державного візиту до Індії.

Як війна в Ірані впливає на Україну?

Александр Стубб порівняв фінансові витрати на війни та зазначив, що лише перший тиждень бойових дій в Ірані обійшовся приблизно у 40 мільярдів доларів. За його словами, це приблизно відповідає річним витратам європейських країн на допомогу Україні.

Загальний обсяг підтримки України з боку Європи з 2022 року він оцінив у 250 – 300 мільярдів євро (290 – 350 мільярдів доларів).

Водночас президент Фінляндії заявив, що Україна може отримати певні вигоди від конфлікту на Близькому Сході, оскільки він здатен обмежити військову співпрацю Росії з Іраном.

За словами Стубба, удари США та Ізраїлю по Ірану, а також іранські контратаки на американські бази на Близькому Сході та в кількох сусідніх країнах зараз унеможливлюють спільну роботу Ірану та Росії над ракетами чи оборонною промисловістю.

Крім того, зміщення глобальної уваги на Іран може створити можливості для дипломатії щодо України, даючи "простір для делегацій, щоб вони могли щось придумати, не перебуваючи в центрі уваги".

Що раніше Стубб казав про війну?