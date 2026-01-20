Стубб не проти запросити Трампа в сауну для розмови про Гренландію

Президент Фінляндії Александер Стубб у своєму інтерв'ю заявив, що хоче зустрітись з Дональдом Трампом для обговорення питання з Гренландією. Він також сказав, що можна перейти з "гольф-дипломатії" — до "сауна-дипломатії".

Про це повідомив президент Фінляндії Александер Стубб в інтерв'ю для Washington Post.

Дивіться також Президент Фінляндії пропонує Трампу і Путіну зустрітися в екзотичному місці

Що відомо про заяви Александера Стубба?

В інтерв'ю з оглядачем закордонних справ Девідом Ігнатіусом у Давосі президент Фінляндії Александер Стубб обговорив свої "унікальні стосунки" з президентом Трампом, зростання напруженості навколо Гренландії, війну в Україні та майбутнє Європи.

Іноді добре сповільнитися. Знаєте, піти в сауну, прийняти хорошу ванну, а потім знайти рішення,

– заявив Стубб.

Щодо Гренландії угода була змінена, хоча основна її суть залишається: США мають повноваження додавати військові контингенти за власним розсудом. Так, без обмежень щодо місця їхнього розташування. Зараз у США є одна база, але угода, що цікаво, не обмежує, куди вони можуть бути направлені.

Він також зауважив, що його турбує, що цього тижня вся увага може зосередитися на Гренландії, а Україна залишиться на "другому плані".

У нас є документи "2+5", 20-пунктовий план, гарантії безпеки, план процвітання, документи з послідовності дій тощо. Тому імпульс був, але останні 10 днів ми трохи його втратили,

– сказав лідер Фінляндії.

Які погляди Стубба на подальшу підтримку Києва?