Нас змушували готувати аудиторії до "референдуму", – студент з Херсона про анексію Криму

Олексію двічі довелося тікати від російської агресії. Спершу він виїхав з Криму у 2014, потім він переїхав з Херсонщини до Києва.

Хлопець знав, що не зможе жити в окупації, тому виїхав з півострова. Однак перші місяці анексії півострова були для нього дуже складними, йому важко було повірити в те, що в один момент його життя може змінитися. Про це він розповів 24 каналу в межах проєкту СВОЇ.

Читайте повністю До батьків приїжджала ФСБ, їх перевіряли: історія Олексія про анексію Криму і виїзд з Херсонщини

"Я пам'ятаю, як деякі мої викладачі раділи росіянам"

Олексій з Генічеського району, що на Херсонщині. З 2013 року навчався у Таврійському національному університеті імені Вернадського в Сімферополі. На момент анексії Криму хлопець був на першому курсі, йому було 17 років.

Хлопець зазначив, що на той час він був несвідомим. Однак чітко розумів свою проукраїнську позицію. Йому було прикро, що його друзі підтримали окупантів.

Наш герой розповів, як відбувався "референдум" у Криму.

Коли ми повернулися у Крим, то почалася якась підготовка до "референдуму". Я пам'ятаю, як деякі мої викладачі раділи росіянам. Нас змушували носити парти та готувати деякі аудиторії до "референдуму". Мені зараз важко так все згадати, по-перше, бо пройшло вже скільки часу, а по-друге, це все наскільки швидко відбулося… Я був несвідомий на той час,

– сказав Олексій.

Олексій відмовився від російського громадянства

За словами хлопця, багато його знайомих, студентів, викладачів допомагали організовувати "референдум" в Криму. Він наголосив, що росіяни намагалися знищити в Криму все українське.

Згодом Олексій все ж таки вирішив виїхати з Криму. Йому було не зручно їздити додому, дорога займала близько 8 годин, хоча раніше на це потрібно було 3 години.

Ми відмовилися від російського громадянства. Я жив у гуртожитку, для цього мені потрібна була місцева прописка. За цією пропискою можна було отримати паспорт. Щоб не отримувати його, ми з сестрою ходили в якийсь спеціальний їхній центр,

– додав хлопець.