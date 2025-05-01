Це був "пранк": у Києві студент погрожував підірвати обмін валют

У Києві студент погрожував підірвати обмін валют, якщо йому не віддадуть гроші з каси. Однак, після затримання сказав, що це був "пранк".

За процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури 19-річному мешканцю столиці повідомлено про підозру у скоєнні розбійного нападу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську міську прокуратуру та Нацполіцію.

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Що відомо про студента, який погрожував підірвати обмін валют

За даними прокуратури, студент столичного коледжу із закритим обличчям зайшов у приміщення обміну валют та просунув касирці записку. У ній хлопець зазначив, що має з собою вибухівку і підірве її, якщо не отримає 20 тисяч доларів з каси.

При цьому правопорушник голосно квапив жінок та залякував їх тим, що у них нібито залишились лічені хвилини. Також він погрожував перелізти у зону касирок.



Працівниці обміну валют миттєво викликали на місце службу охорони, яка затримала нападника. У прокуратурі кажуть, що жодних вибухових пристроїв у нього з собою не було.

Після затримання хлопець пояснив, що це був пранк, а не розбійний напад. Хоча свої дії на відео він не знімав і жодних помічників, які б фільмували все, що відбувається, з ним не було,

– йдеться в повідомленні.

Там додають, що санкція статті за розбій, вчинений в умовах воєнного стану, передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що раніше у Золотоноші, що на Черкащині чоловік погрожував рідним бойовою гранатою, яку приніс додому в новорічну ніч. Поліцейським вдалося затримати підозрюваного. Під час обшуку в нього вилучили гранату, 5 запалів до неї та набої різного калібру.