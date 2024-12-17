Деякі українці тимчасово не зможуть оформити відстрочку у Резерв+: в Міноборони назвали причину

Студенти, аспіранти і докторанти в Україні тимчасово не зможуть оформити онлайн-відстрочку від мобілізації у застосунку Резерв+.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство оборони України. Зазначається, що причиною є технічні роботи у Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

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Чому українці не зможуть оформити відстрочку в Резерв+

За словами Міноборони, здобувачі освіти не зможуть оформити відстрочку в Резерв+ з 17 і орієнтовно до 30 грудня.

Водночас у відомстві наголосили, що на вже отримані відстрочки технічні роботи не вплинуть, а статус відображатиметься в застосунку, як і раніше. Також технічні роботи в реєстрі освіти не вплинуть на роботу інших сервісів Резерв+.

Про дострокове відновлення роботи сервісу у Резерв+ одразу повідомимо,

– наголосили в Міністерстві.

До слова, раніше також стало відомо, що вже невдовзі направлення на військово-лікарську комісію (ВЛК) можна буде отримувати через застосунок Резерв+. За словами Міністерства оборони, це станеться до кінця лютого 2025 року.