Мовний скандал на Волині: студенти бунтують через докторку наук, яка викладає російською
Джерело:ВСН
У Волинському національному університеті імені Лесі Українки розгорівся скандал. Все через те, що одна з викладачок, докторка наук Луїза Оляндер, веде пари російською мовою, що обурює студентів.
Студенти звернулись до керівництва факультету, вимагаючи, щоб викладачка негайно припинила цю практику. Вони заявили, що не хочуть ходити на лекції, які викладають російською.
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У викладачки закінчується контракт
Деканка факультету Лілія Лавринови відповіла на скарги студентів. Вона заявила, що Оляндер, мовляв, старається говорити українською, але їй не завжди вдається.
Але на щастя, кінець цьому скандалу досить близько. Так, у Луїзи Оляндер закінчується контракт цього року і його не продовжать.
Студентів просять порозумітися з викладачкою. Якщо ж цього зробити не вдасться – шукатимуть інші шляхи вирішення питання.
Що відомо про викладачку з Волині
Як пишуть журналісти, Луїза Оляндер народилася 25 грудня 1932 року у Хабаровську, що в Росії. Вищу освіту вона здобула в Ленінградському педінституті.
Оляндер працювала учителем російської мови та літератури в школах-інтернатах у Тамбові і Воронежі (Росія). Аспірантуру закінчувала в Орловському педінституті, а кандидатську та докторські дисертації захищала у Москві.
У Волинському національному університеті вона працює з 1966 року. Спершу була завкафедри російської та зарубіжної літератури, а з 2006 року – очолювала певний час кафедру польської філології.
Наразі Оляндер – професорка кафедри полоністики і перекладу.
Чи звільнятимуть в Україні за викладання російською мовою
- Український Уповноважений із захисту державної мови, Тарас Кремінь, повідомив, що директори шкіл в Україні можуть бути позбавлені посади через нездатність забезпечити навчання українською мовою. Кремінь наголосив на тому, що закон про державну мову повинен дотримуватися не тільки вчителями, але й директорами шкіл.
- Він навів приклад з Київського торговельно-економічного університету, де доцентка принижувала студентів, заявляючи, що може говорити будь-якою мовою, якою захоче. Адміністрація університету звільнила її.
- За словами Кременя, якщо директор не забезпечує навчання українською мовою та порушує закон, то може бути попереджений або звільнений з посади.
- Водночас деякі директори закладів освіти самі намагаються вирішити проблему з дотриманням мовного закону на самому початку, щоб уникнути негативних наслідків.