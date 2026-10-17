У Франції, Бельгії та Албанії тривають студентські протести, які супроводжуються насильством

Одразу в кількох державах Європи тривають масштабні протести, які переросли у жорсткі сутички з правоохоронцями. У Бельгії та Франції причиною невдоволення є зміни у бюджеті та неналежні, на думку молоді, умови освіти.

В Албанії люди вимагають відставки прем'єр-міністра. Про це повідомляють Le Soir, AFP та Reuters.

Що відомо про протести у Франції?

Заворушення у Франції тривають з 21 вересня. Осередком невдоволення став регіон Іль-де-Франс. Згодом акції протестів поширились на інші міста по всій країні. Серед них: Париж, Марсель, Лілль, Ліон, Нант, Бордо та Ренн.

За даними Міністерства внутрішніх справ, на вулиці вийшли близько 550 тисяч осіб, близько 400 з них заарештували. Водночас профспілка CGT заявила про 800 тисяч мітингувальників. Близько 140 акцій проходять по всій країні.

Головними учасниками протестів є старшокласники, які вимагають покращення якості шкільної освіти та фінансування навчальних закладів. Їх підтримали студенти вищих навчальних закладів, батьки та вчителі. Згодом до протестів доєдналися профспілки, громадські активісти, представники вкрай лівих політичних рухів, "Жовті жилети" та інші.

18-річний учень старшої школи Каміл Алахян розповів, що протестує з "багатьох причин – вибори, що мають відбутися у 2027 році, політики, які брешуть, надзвичайно багаті, які забирають дедалі більше статків протягом останніх 10 років".

Демонстранти висловлюють невдоволення підвищенням цін, дорогим пальним, скороченням витрат на соціальну сферу, занепадом громадських служб, насильством з боку поліцейських, поганим станом шкіл та університетів, малою кількістю вакансій і недостатніми субсидіями для підтримки заморських територій країни.

Панувала гарна атмосфера, а потім раптом вони (поліція – 24 Канал) почали труїти нас газом, хоча нічого не відбувалося. Природно, це погіршило ситуацію, і гарячі голови розпалилися,

– розповів 47-річний Жюль Петрічор, який привів свого сина на мітинги.

У Марселі мітингувальники увірвалися до мерії, проте їх витіснила поліція. У Ліоні протестувальники підпалили міське управління туризму. У Бордо вони прорвались до поліцейського комплексу, пошкодивши приміщення. У місті Лімож полум'я досягло даху міської ратуші після того, як група людей напала на будівлю після протестів. У Парижі, Марселі, Ніцці, Бордо та Ліллі протестувальники пограбували десятки магазинів, зокрема Apple.

Акції протесту супроводжуються актами вандалізму з боку демонстрантів. Поліція повідомила про перевернуті автомобілі, розбиті вікна та вітрини, спроби мародерства, атаки на правоохоронців.

Тих, хто вчинив вандалізм, напав на адміністративні установи чи підприємства, чи пограбував – навіть у наших ратушах, буде притягнуто до відповідальності та покарано,

– написав Еммануель Макрон.

Прем'єр-міністр Себастьян Лекорню розкритикував демонстрантів за "насильство надзвичайної інтенсивності".

При розгоні мітингів використовуються водомети та сльозогінний газ проти мітингувальників у масках у Парижі та інших містах, які кидали снаряди та цілилися феєрверками. У Сент-Етьєні протестувальнику відірвало руку поліцейською гранатою для розгону натовпу.

За словами мера Парижу Емманюеля Грегуара, деякі вулиці були "методично розгромлені", їм завдали "величезної" шкоди.

Кандидатка в президенти від ультраправих Марін Ле Пен підтримала поліцію.

Мародерство, розграбування, напади на поліцію – учасники заворушень знову заплямували демонстрації 17 жовтня,

– написала політикиня.

Лідер ультралівих Жан-Люк Меланшон, підтримував протести, проте закликав їх учасників утриматись від мародерств, назвавши це "суперечливим нашим методам".

Наслідки протестів у Франції / Фото AFP

Що відбувається у Бельгії?

У п’ятницю, 9 жовтня, в Брюсселі проходив марш профспілок у рамках загальнонаціонального страйку проти запланованих урядом скорочень бюджету, до якого приєднались сотні студентів. Мітинг також переріс у сутички з поліцією.

Студенти, частково були натхненні протестами у сусідній Франції. Молодь повідомляла, що виступає проти зростання цін на освіту та реформ, які, на їхню думку, зроблять її менш доступною.

У суботу, 17 жовтня, у центрі Брюсселя знову спалахнули заворушення за участю молоді. Демонстранти завдавали шкоди майну, палили сміттєві баки й машини. Учасники протестів атакували штаб-квартиру брюссельського відділення Соціалістичної партії, й вибили там вікна. Окрім того, вони пошкодили будівельне обладнання та перевернули автомобіль каршерінгового сервісу. На вулиці Кракель спалили три автівки.

Поліція Брюсселя застосувала сльозогінний газ і провела зачистки, щоб розігнати учасників заворушень. Правоохоронці затримали кількох людей. ЗМІ повідомляють, що серед учасників було багато неповнолітніх, деяким із них, немає навіть 12 років.

Близько 20:00 за місцевим часом ситуація в більшості районів столиці почала затихати. Проте на площі Біржі в центрі міста зібралася велика група протестувальників і молоді та правоохоронці й 2 водомети. Ситуація залишалася напруженою, проте без силових конфліктів.

Ні, те, що відбувається в Брюсселі, – це вже не просто протест! Це – відверте насильство, організоване й систематичне, спрямоване на дестабілізацію нашого суспільства. Федеральна поліція надає підтримку місцевій поліції. Будуть застосовані всі необхідні засоби для відновлення порядку та протидії учасникам заворушень,

– написав міністр внутрішніх справ Бельгії Бернар Квінтін.

Акція протестів студентів проти проблем в освіті також проходила у місті Льєж

Що відомо про антиурядові протести в Албанії?

У суботу, 17 жовтня, тисячі молодих албанців зібралися біля Міністерства освіти в центрі Тирани. Протестувальники вже п’ятий день вимагають відставки прем’єр-міністра Еді Рами. Після того, як група молодих людей у масках почала кидати каміння в поліцію, мітинг переріс у насильство. Правоохоронці у відповідь застосувала світлошумові гранати, сльозогінний газ та водомети.

До того в країні кілька місяців тривали переважно мирні мітинги проти побудови курорту на розкішному курорті на південному узбережжі Албанії. Проєкт пов'язаний із зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Зазначимо, що уряд Еді Рами неодноразово звинувачували у корупційних скандалів. Reuters пише, що в країні діють злочинні угруповання, які хочуть відмивати кошти, отримані від торгівлі забороненими речовинами та зброєю. Це створює труднощі на шляху до євроінтеграції Албанії

Протести проти корупції та безробіття поширились по всій країні.В Тирані протестувальники розбили вікна, підпалили урядові будівлі та мали конфлікти із правоохоронцями.

Поліція повідомила, що спершу затримала 500 протестувальників, проте згодом 330 із них відпустили. Поранень зазнали близько 120 правоохоронців та 45 протестувальників, хоча справжня цифра поранених демонстрантів може бути вищою.

Зазначимо, що прем'єр Еді Рама очолює уряд із 2013 року. У 2025 році він здобув перемогу на четвертих виборах поспіль.

Нагадаємо, що у червні, Європейська комісія висловила застереження Албанії від ухвалення дій, які можуть вплинути на її вступ до Європейського Союзу. Вони підкреслили, що проєкт, пов'язаний з Кушнером, загрожує охоронній зоні дикої природи, де мешкають фламінго, тюлені та черепахи.