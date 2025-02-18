Створення армії ЄС: що міністри Євросоюзу відповіли на ідею Зеленського

В Євросоюзі не планують створювати власну армію і це питання не стоїть на порядку денному.

Про це заявили міністри у справах ЄС під час неформального засідання у Варшаві, передає кореспондентка 24 Каналу.

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Що кажуть в Євросоюзі

Міністр Польщі у справах ЄС Адам Шлапка зазначив, що ця тема "не є на порядку денному".

Міністр у справах ЄС Фінляндії Йоакім Стренд наголосив, що такі питання мають вирішувати безпосередньо лідери ЄС, однак він не вважає за потрібне створення нової структури. Радше, Стренд пропонує зосередитися на зміцненні вже чинної армії НАТО.

У нас є НАТО, Європа покладається на НАТО, і нам потрібно зміцнювати наше партнерство також зі США в рамках НАТО. Тому, як сказав наш президент, я не бачу потреби в окремій угоді. Але нам потрібно зміцнювати ті структури, які ми маємо,

— сказав він.