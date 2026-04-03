Офіс Військового омбудсмана виступає проти створення штурмових військ: у чому причина
- Офіс Військового омбудсмана виступив проти створення штурмових військ через можливі порушення прав військовослужбовців.
- У полку "Скеля" виявлено факти побиття військових та обмеження доступу до телефонів, що викликає занепокоєння щодо поширення цих практик.
Офіс Військового омбудсмана виступив проти ідеї створення штурмових військ, адже за такого сценарію порушення прав військовослужбовців, які відбуваються в окремих штурмових полках, можуть поширитися на інші підрозділи.
Про це сказав перший заступник Військового омбудсмана Руслан Циганков в інтерв'ю "Радіо Свобода".
Що не так зі штурмовими полками?
Руслан Циганков розповів, що наразі найбільш відомими штурмовими полками є 225-й та 425-й ("Скеля"). Водночас саме з них надходять численні скарги про порушення прав військовослужбовців.
Зокрема, в полку "Скеля" зафіксовані факти побиття військових. Також бійці не мають доступу до телефонів – ймовірно, щоб вони не могли поскаржитися.
Ці два підрозділи, окрім своєї ефективності, несуть дуже високі ризики саме в контексті порушення прав військовослужбовців. Ми це розуміємо, і ці два підрозділи під нашим поглядом,
– наголосив Циганков.
Водночас заступник Військового омбудсмана навів приклад 210-го штурмового полку, який нещодавно відвідав, і зауважив, що там ситуація виглядає значно кращою. Це стосується як умов, так і ставлення командування та проведення БЗВП.
Наскільки ефективність того ж самого 210-го в порівнянні з 225-м, я не готовий зараз казати. Але нам не дуже хотілося б, щоб певні традиції цих полків (225-го і 425-го, – 24 Канал) переходили на інші підрозділи, які теоретично можуть увійти до штурмових військ,
– пояснив Руслан Циганков.
Окремо Циганков звернув увагу, що однією з причин проблем може бути велика чисельність таких підрозділів: за його словами, управління полку не завжди здатне ефективно контролювати настільки масштабну структуру, яка може налічувати до 15 батальйонів.
Полк "Скеля" потрапив у скандал: що відомо?
Нещодавно радник міністра оборони України та волонтер Сергій Стерненко звинуватив командирів полку "Скеля" у нібито значних втратах серед військових, яких відправили у штурм під Покровськом.
Однак у полку "Скеля" відкинули звинувачення: військові визнали втрату двох бійців у бою 31 березня, але наголосили, що висновки Стерненка базуються на спотворених даних російських джерел.
На ситуацію також відреагували у 7 корпусі швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ. Там заявили, що операцію, яку 31 березня проводив штурмовий полк "Скеля" в районі Гришиного на Покровському напрямку, аналізує вище військове командування. Наразі триває службова перевірка.