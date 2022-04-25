Стягнення заморожених активів Росії: Україна має два плани

Український уряд оцінив збитки від вторгнення Росії у 500 мільярдів доларів і заявив, що на відбудову знадобиться близько 600 мільярдів доларів. Відбудовувати Україну можуть російськими коштами, які заморожені за кордоном. Україна має два плани, як стягнути їх на свою користь.

Україна хоче зняти "імунітет" з коштів Росії

Про це під час брифінгу розповів заступник глави Офісу Президента Андрій Смирнов, повідомляє 24 канал. Він заявив, що Офіс Президента спільно з Міністерство юстиції розробив механізм стягнення заморожених коштів Росії для компенсації збитків війни в Україні.

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Заступник Андрія Єрмака повідомив, що Україна має декілька планів, як стягнути заморожені російські кошти.

Основний з них – підписання міжнародного договору, який передбачатиме зняття імунітету з коштів Росії та направлення їх постраждалим громадянам і юридичним особам. А також на відновлення інфраструктури,

– розповів він.

За словами Смирнова, плани "Б" передбачає прийняття відповідного закону в кожній юрисдикції, де російські кошти були заморожені.

Як розповів заступник глави ОП, в деяких країнах такі законопроєкти вже зареєстровані. Він додав, що протягом цього тижня триватимуть перемовини з іншими партнерами щодо цього питання.

За даними Forbes, у світі заморожено близько 400 мільярдів російських коштів.

Дізнайтесь більше – брифінг заступника керівника ОП Смирнова: дивіться відео