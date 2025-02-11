Російський розвідувальний літак Су-24 порушив повітряний простір Польщі

Російський розвідувальник літак Су-24МР порушив повітряний простір Польщі. Повітряне судно залетіло в межі територіальних вод країни.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Оперативне командування ЗС Польщі.

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Що відомо про порушення повітряного простору Польщі літаком Су-24

Польські військові розповіли, що інцидент стався 11 лютого о 14:09 над східною частиною Гданської затоки. Причиною цього стала несправність навігаційної системи російського літака Су-24МР.

У польському командуванні зазначили, що літак порушив повітряний простір країни на максимальну глибину 6,5 кілометрів і перебував над територіальними водами 1 хвилину і 12 секунд.

За польотом літака спостерігали системи радіолокації польських збройних сил. Маршрут польоту був негайно змінений після втручання штурмана Збройних сил Росії,

– мовиться у дописі.

Чергові служби польського нагляду за повітряним простором контактували з російською стороною, яка підтвердила факт порушення повітряного простору Польщі та повідомила, що це сталося через збій навігаційної системи літака Су-24МР.

Пізніше в етері польського телеканалу TVN 24 заступниця речника Оперативного командування збройних сил Польщі Ева Злотницька розповіла, що російський літак здійснював планований тренувальний політ.