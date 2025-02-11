Російський розвідувальний літак Су-24 порушив повітряний простір Польщі
- Російський літак Су-24МР порушив повітряний простір Польщі через збій навігаційної системи, залетівши на максимальну глибину 6,5 кілометра.
- Інцидент стався над Гданською затокою. Літак перебував у повітряному просторі Польщі 1 хвилину і 12 секунд.
- Польські служби зв'язалися з російською стороною, яка підтвердила факт порушення через навігаційний збій.
Російський розвідувальник літак Су-24МР порушив повітряний простір Польщі. Повітряне судно залетіло в межі територіальних вод країни.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Оперативне командування ЗС Польщі.
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Що відомо про порушення повітряного простору Польщі літаком Су-24
Польські військові розповіли, що інцидент стався 11 лютого о 14:09 над східною частиною Гданської затоки. Причиною цього стала несправність навігаційної системи російського літака Су-24МР.
У польському командуванні зазначили, що літак порушив повітряний простір країни на максимальну глибину 6,5 кілометрів і перебував над територіальними водами 1 хвилину і 12 секунд.
За польотом літака спостерігали системи радіолокації польських збройних сил. Маршрут польоту був негайно змінений після втручання штурмана Збройних сил Росії,
– мовиться у дописі.
Чергові служби польського нагляду за повітряним простором контактували з російською стороною, яка підтвердила факт порушення повітряного простору Польщі та повідомила, що це сталося через збій навігаційної системи літака Су-24МР.
Пізніше в етері польського телеканалу TVN 24 заступниця речника Оперативного командування збройних сил Польщі Ева Злотницька розповіла, що російський літак здійснював планований тренувальний політ.