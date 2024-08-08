Це була лотерея, – український штурман про небезпечну роботу Су-24М

Український штурман Сергій Вербицький поділився досвідом катапультування зі збитого Су-24М.

Сергій Вербицький, штурман бомбардувальника Су-24М, який вижив після збиття літака, розповів про небезпеки та ризики під час виконання бойових завдань у небі України.

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Бомбардувальники проти ворожих винищувачів

Вербицький описав роботу екіпажу Су-24 як "лотерею", де кожен виліт міг стати останнім. Він згадав, як вони стежили за ворожими винищувачами перед вильотом, але після вильоту все залежало від щастя та швидкості виконання завдання.

Коли летиш у небі – все одно видно, що на землі відбувається. У Чернігові, коли нам треба було завдати удару по станції розгрузки техніки, дуже видно було, які бої розгортаються,

– поділився Вербицький.

Штурман зазначив, що попри відсутність особливої злості до ворога, він отримував задоволення від успішно виконаних завдань. Відчуття, що кожен точний удар по ворожих позиціях зменшує кількість ворогів, давало йому сили та мотивацію продовжувати боротьбу.

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У цьому ж інтерв'ю Вербицький констатував, що російська ППО не завжди встигає за українськими літаками. Проте окупанти ставлять винищувачі на чергування, якщо мають інформацію про авіацію захисників.

На думку штурмана, F-16 змінять ситуацію – російські літаки не зможуть наблизитися. Це вплине і психологічно на пілотів. Крім того, за словами Вербицького, російські бомбардувальники завжди знали, що бомблять цивільні цілі.