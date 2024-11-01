Су-34 долітався: росіяни скиглять про втрату ще одного літака

Імовірно, Росія втратила черговий військовий літак Су-34 сьогодні, 1 листопада. Наразі не вказують напрямок, де зазнав краху винищувач.

Про про це повідомив російський телгерам-канал Fighterbomber, що спеціалізується на авіації. Причин падіння літака теж не вказують.

Дивіться також Майже півтори тисячі окупантів та 6 танків: втрати ворога 1 листопада

При цьому окупанти намагаються триматись оптимістично. Про втрату літака військкор повідомив опублікувавши фото Су-34 та написавши "Будемо жити".



Росіяни втратили ще один Су-34 / Фото Скриншот з тг-каналу Fighterbomber

Інші російські пабліки повідомили, що екіпаж літака загинув. Тож, це мінус ще двоє російських пілотів. Підпис "Будемо жити" у цьому контекстві виглядає особливо іронічно.



Пілоти ворожого Су-34 теж загинули / Фото скриншот з тг-каналів

У російському міноборони наразі ніяк не коментували подію. Водночас підтверджень збиття ворожої пташки не було і від українських військових. Втім, уже невдовзі в оновленому зведенні Генштабу сподіваємось побачити плюс один втрачений літак ворогом.

Довідково. Су-34 – двомісний винищувач-бомбардувальник, розроблений у ДКБ Сухого. Літак сконструйовано для ракетно-бомбових ударів по наземних цілях в оперативній та тактичній глибині, а також ураження повітряних цілей. Може розвивати швидкість до 1,9 тисяч кілометрів за годину на висоті до 14,6 кілометра.