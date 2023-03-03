Окупанти показали кадри з місця падіння винищувача біля Єнакієвого

Українські зенітники біля Єнакієвого на Донеччині на збили російський літак Су-34. Точне влучання вже підтвердили у Повітряних Силах ЗСУ. Згодом окупанти покази кадри з місця падіння свого літака.

На оприлюдненому відео те, у що перетворили наші воїни російський Су-34, – купка брухту. Про це з посиланням на росЗМІ повідомляє 24 Канал.

До теми Один пілот загинув, інший "готується": ЗСУ підтвердили збиття російського Су-34 біля Єнакієвого

Що залишилося від збитого російського Су-34

Росіяни показали розтрощений вщент літак. Окрім того, на оприлюднених кадрах сильний дим та навіть вогонь. Рештки літака буквально розлетілися в різні сторони.

Зенітники збили російський винищувач / Фото з телеграм-каналів

Тим часом окупанти вже традиційно заволали, що втрат нібито немає. Буцімто пілоти катапультувалися і приземлилися в Шахтарському районі.

Перші кадри зі збитим українськими воїнами Су-34: дивіться відео

Рештки літака продовжують горіти: дивіться відео

У Повітряних Силах підтвердили збиття російського Су-34. Також повідомили, що

. Другий – готується скласти йому компанію.