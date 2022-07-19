"Новітній" російський літак Су-34М збили свої ж, намагаючись перехопити ракети з HIMARS

російська армія втратила черговий літак – Су-34М було збито в небі поблизу Алчевська. При цьому збили його самі ж росіяни.

Традиційно для російських пропагандистів вони ж перші й "відзвітували" про збиття літака. Однак не знали, що в небі біля Алчевська було збито саме російський літак, а не український. Виявилося, що російські окупанти самі збили свій новітній, "аналоговнєт", так би мовити, Су-34М.

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Що це за літак, вдалося встановити лише за уламками та частковим бортовим номером – RF-***90. Споттер Віталій Трубников визначив, що є тільки один зафіксований номер для цього типу літаків – RF-95890. І з цим номером літав Су-34М – найновіша модифікація цієї моделі, яких випущено всього 10 – 12 бортів. "М" означає "модернізований" – з оновленою електронною системою, комплексами високоточного озброєння та набором з декількох підвісних контейнерів з розвідувальною апаратурою.

Конкретно цей літак базувався на авіабазі Хурба, що в Хабаровському краї, у складі 277-го бомбардувального авіаполку.

Тож і перекинули його з Далекого Сходу, щоб бомбардувати український Донбас. Для розуміння: відстань від Хурби до Алчевська – понад 6,5 тисячі кілометрів.

Літак збили свої через HIMARS

російські журналісти після цього встановили, що збили Су-34М силами російської ППО, яка намагалася перехопити ракети HIMARS, випущені українськими військовими. Перехопити українські снаряди не вдалося, а помилково "перехопити" власний "новітній" бомбардувальник – так. Що ще раз ставить під сумнів надійність як російської авіації, так і ППО, яка не змогла розпізнати ракети й перевелася на "своїх".

Збитий під Алчевськом Су-34 став вже 19 таким літаком, який було знищено за час війни в Україні.