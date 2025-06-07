Складна ціль: у Defense Express припустили, чим могли ЗСУ збити Су-35

У суботу, 7 червня, Сили оборони збили російський винищувач Су-35. Головною таємницею лишається те, чим же вдалося вразити багатоцільовий літак.

Аналітики Defence Express пройшлися по всіх можливих варіантах, повідомляє 24 Канал,

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Чим могли збити російський Су-35 на Курщині

Вранці 7 червня Повітряні сили повідомили, що на Курському напрямку у результаті успішної операції було збито російський багатоцільовий винищувач Су-35.

Вже згодом українські оборонці продемонстрували відео зі збитим літаком, який горів на землі. Об'єктивний контроль здійснювався з розвідувального дрона, що натякає на те, що Су-35 збили у безпосередній близькості до кордону.

Раніше у таких випадках аналітики схилялися до варіанту з "блукаючим Patriot", але нині Україна отримала на озброєння і західні винищувачі F-16 та Mirage.

Все ж, найменш ймовірно, що для збиття Су-35 використали французький Mirage. Для ураження повітряних цілей найбільш далекобійною є ракета MICA, яка може оснащуватися радіолокаційною або інфрачервоною головкою самонаведення. Проте вона дістає на відстані у 60 – 80, що було занадто ризиковано.

Цілком ймовірним варіантом є використання багатофунціональних винищувачів F-16. Раніше у мережі вже ширилося зображення цього літака з одною ракетою AIM-120C AMRAAM замість двох.

І це власне було досить "жирним" натяком на те, що F-16 виконував завдання з прикриття ударної групи і ймовірно здійснив пуск ракети по ворожому літаку. У версії AIM-120C-8 йдеться про дальність застосування до 160 кілометрів,

– вказують аналітики.

Водночас повернення до операцій із так званим "блукаючим Patriot" також залишається, мабуть, одним з найбільш ймовірних варіантів.