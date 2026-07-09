Військові показали відео збитого російського Су-35
8 липня Росія зазнала серйозної авіаційної втрати. Повітряні сили України збили російський багатоцільовий винищувач Су-35.
Третій армійський корпус показав відео ураженого борта.
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Кадри збитого Су-35
Су-35 ПС ЗСУ збили на східному напрямку.
Російський винищувач Су-35 тліє у смузі відповідальності Третього армійського корпусу!
– написали у 3 АК та привітали Повітряні сили України з успішним ураженням.
Обережно, нецензурна лексика! Збитий Су-35: дивіться відео
Збитий літак вважається одним з основних винищувачів, що перебувають на озброєнні російської армії. Він створювався для перехоплення та знищення повітряних цілей як у далеких, так і у ближніх повітряних боях, а також для ураження наземних та надводних об'єктів військ.
Його розробка велася досить довго – ще з 80-х.
Основні характеристики:
- довжина – 21,9 метра,
- висота – 5,9 метра,
- розмах крила – 14,7 метра,
- максимальна швидкість – 2500 кілометрів за годину,
- максимальна дальність польоту – 3600 кілометрів,
- бойове навантаження – 8 тонн,
- двигун – турбореактивний двоконтурний з форсажною камерою та керованим вектором тяги,
- ресурс літака – 6000 годин,
- екіпаж – одна людина.
Нагадаємо, що 8 липня Росія також зазнала втрат у флоті. "Мадяр" приголомшив результатом роботи СБС за ніч – мінус дев'ять танкерів в Азовському морі.