Військові показали відео збитого російського Су-35

8 липня Росія зазнала серйозної авіаційної втрати. Повітряні сили України збили російський багатоцільовий винищувач Су-35.

Третій армійський корпус показав відео ураженого борта.

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Кадри збитого Су-35

Су-35 ПС ЗСУ збили на східному напрямку.

Російський винищувач Су-35 тліє у смузі відповідальності Третього армійського корпусу!

– написали у 3 АК та привітали Повітряні сили України з успішним ураженням.

Обережно, нецензурна лексика! Збитий Су-35: дивіться відео

Збитий літак вважається одним з основних винищувачів, що перебувають на озброєнні російської армії. Він створювався для перехоплення та знищення повітряних цілей як у далеких, так і у ближніх повітряних боях, а також для ураження наземних та надводних об'єктів військ.

Його розробка велася досить довго – ще з 80-х.

Основні характеристики:

довжина – 21,9 метра,

висота – 5,9 метра,

розмах крила – 14,7 метра,

максимальна швидкість – 2500 кілометрів за годину,

максимальна дальність польоту – 3600 кілометрів,

бойове навантаження – 8 тонн,

двигун – турбореактивний двоконтурний з форсажною камерою та керованим вектором тяги,

ресурс літака – 6000 годин,

екіпаж – одна людина.

Нагадаємо, що 8 липня Росія також зазнала втрат у флоті. "Мадяр" приголомшив результатом роботи СБС за ніч – мінус дев'ять танкерів в Азовському морі.