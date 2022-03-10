Субота 12 березня буде робочим днем банківської системи: СЕП працює майже цілодобово

Нацбанк України встановив суботу, 12 березня 2022 року робочим днем банківської системи.

Це означає, що учасники СЕП (системи електронних платежів) мають змогу здійснювати міжбанківські платежі майже цілодобово та сім днів на тиждень, враховуючи власні потреби, потреби своїх клієнтів, а також керуючись нормами законодавства України.

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Міжбанківські перекази через систему електронних платежів Національного банку України будуть здійснюватися:

12 березня 2022 року датою банківського дня 12 березня 2022 року;

13 та 14 березня 2022 року датою банківського дня 14 березня 2022 року.

Нагадаємо, що СЕП працює без перебоїв, у штатному режимі відповідно до раніше встановленого технологічного регламенту (23 години на добу).

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