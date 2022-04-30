Суд арештував активи російського олігарха Фрідмана на пів мільярда

Активи кіпрських компаній російського олігарха Михайла Фрідмана та його партнерів опинилися під арештом. Таке рішення ухвалив суд за клопотанням Офісу генпрокурора.

Вартість активів компаній олігарха становить майже 470 мільйона гривень на рахунках в "Альфа-банку".

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За даними слідства, один із російських олігархів разом із партнерами, використовуючи підконтрольні кіпрські компанії та належний їм банк, після початку війни Росії проти України намагалися легалізувати та вивести з України 1,1 мільярда гривень цих компаній. Для цього вони організували фіктивні правочини та фінансові операції.

Як пишуть українські ЗМІ, мовиться про російського олігарха Михайла Фрідмана та належний йому через офшорні компанії "Альфа-банк" Україна. Бенефіціарами банку є російські бізнесмени:

Андрій Косогов (40,96%),

Петро Авен (12,4%),

Михайло Фрідман (32,86%).

Також частки мають італійська банківська група UniCredit (9,9%) та Марк Фоундейшен з дослідження ракових захворювань (3,87%).

Із суми 1,1 мільярда гривень, які вдалося легалізувати, бізнесменам вдалося вивести з України частину цих коштів. Відтак за клопотаннями Офісу генпрокурора було накладено арешт на активи цих кіпрських компаній на суму понад 469 мільйона гривень, які залишилися на рахунках "Альфа-банку".

Вчинення зазначених злочинних дій розпочато співучасниками заздалегідь з метою уникнення можливих негативних наслідків у вигляді накладення санкцій та/або застосування заходів примусового вилучення прав власності,

– повідомляють правоохоронці.

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Раніше засновник "Альфа-груп" Михайло Фрідман, який перебуває під санкціями ЄС та Великобританії, заявив, що санкції проти російських мільярдерів введені не за адресою, оскільки бізнесмени не мають жодного впливу на керівництво країни.