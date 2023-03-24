Суд арештував приховані активи Оксани Марченко на понад 440 мільйонів гривень

За матеріалами СБУ, суд арештував активи Оксани Марченко, яка підозрюється у фінансуванні російських окупаційних угруповань. Їхня загальна вартість становить понад 440 мільйонів гривень.

Мова йде про іменні акції на 6,8% в ПАТ "Електрометалургійний завод "Дніпроспецсталь імені Кузьміна" в Запоріжжі, якими вона володіє через офшорні компанії.

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На чому спеціалізується підприємство

Електрометалургійний завод, який перебуває у власності дружини Медведчука, – це стратегічно важливе підприємство. Воно спеціалізується на промисловому виробництві майже 1 тисячі видів сталі та металовиробів.

В СБУ зазначають, що арешт активів убезпечить їх від перереєстрації на підставних осіб і надалі дозволить передати на користь держави.

Нагадаємо, Служба безпеки України повідомила Оксані Марченко про підозру за статтею щодо фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

Якщо провину за цією статтею доведуть, то їй загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.

Суд арештував майно Марченко: що відомо

23 лютого суд наклав арешт на корпоративні права та майно Оксани Марченко. Загальна вартість арештованих активів становить понад 5,6 мільярда гривень. Йдеться про пакети по 14% акцій у двох обленерго та понад 4% у третьому, якими Марченко володіє через п'ять офшорних компаній.

Крім того, суд арештував 2 земельні ділянки, 4 житлових будинки у Києві та Криму і 10 автомобілів. Під арешт потрапили активи Марченко у 18 інвестиційних, агропромислових, телекомунікаційних та інших підприємствах. Серед них київські компанії:

"Терра-Інвест",

"Укркапітал",

"Спорт-Тур".

Саме вони заснували фірму за законами Росії, через яку Марченко переводила мільйонні суми на рахунки Росгвардії та МВС Росії в окупованому Криму, а також сплачувала "податки" до російського бюджету.

Для реалізації схеми Оксана Марченко зареєструвала у Ялті товариство зі статутним капіталом понад 1 мільярд російських рублів. Щоб його створити, вона залучила активи 3 підконтрольних інвестиційних компаній, які розташовані у Києві.

Потім "кримська" фірма підписала відповідні "охоронні" угоди зі структурами Росгвардії та "МВС Росії". Після початку повномасштабного вторгнення Росії компанія Марченко продовжила фінансувати бюджет окупантів.