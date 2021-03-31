Суд Бельгії зобов'язав уряд скасувати карантин і пригрозив чималим штрафом

Брюссельський суд першої інстанції визнав запроваджені урядом карантинні обмеження незаконними. Тепер уряд зобов'язаний скасувати карантин протягом наступних 30 днів.
Джерело:HLN
Якщо рішення суду не виконають, то уряд повинен буде виплатити штраф у розмірі 5 тисяч євро за кожен день відстрочки.
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Рішення суду
Суд Бельгії вважає, що правова основа, на якій базуються рішення уряду про запровадження карантину, недійсні. Захист стверджував, що ці рішення "базуються на неадекватних правових підставах і систематично відкликаються з Державної ради під приводом терміновості".
За словами юристів, після кризи в галузі охорони здоров'я, яка триває вже рік, ця терміновість є лише приводом, щоб уникнути парламентських дебатів про карантинні обмеження.
У Міністерстві внутрішніх справ Бельгії заявили, що рішення суду вивчається. Водночас уряд може подати апеляцію.
Яка зараз ситуація з COVID-19
- Згідно з даними Worldometers, від початку пандемії коронавірусу зафіксували 876 842 випадків зараження. З них 56 815 хворих одужали, ще 22 966 осіб, на жаль померли.
- Наразі кількість хворих у країні пішла на спад. Щодня там фіксують від 2 до 5 тисяч нових хворих за добу.
- Раніше влада Бельгії ухвалила рішення відкласти щонайменше до квітня ослаблення карантинних обмежень.