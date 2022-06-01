Суд дозволив ДБР провести ще одне спецрозслідування щодо Януковича

Суд дозволив слідчим Державного бюро розслідувань провести спеціальне розслідування щодо колишнього президента України Віктора Януковича. Його підозрюють у підбуренні військовослужбовців УДО до дезертирства.

Слідчі ДБР повідомили про підозру Януковичу за цією статтею ще у лютому 2022 року.

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За даними слідства, 24 лютого 2014 року колишній президент України тікаючи від кримінальної відповідальності за злочини щодо учасників акцій протесту, схилив заступника начальника Управління державної охорони України – начальника Служби безпеки президента України до дезертирства.

"Евакуації" експрезидента з околиці села Урзуф Донецької області допомагали співробітники силових відомств Росії. Як наслідок – начальник його охорони не повернувся до місця служби зі службового відрядження з території Криму. Натомість разом з підозрюваним виїхав за межі України до Росії,

– розповіли у ДБР.

Станом на зараз у кримінальному проваджені підозрюються 4 особи. Крім Януковича, який безпосередньо керував незаконним переправленням осіб через державний кордон, також про підозру повідомили:

співробітників Управління державної охорони України,

одній цивільній особі.

Суд дав дозвіл на арешт Януковича

Печерський райсуд Києва 23 травня дав ще один дозвіл на арешт експрезидента-втікача Віктора Януковича. Цього разу за підписання Харківських угод. У справі про державну зраду суд обрав експрезиденту-втікачу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

В Офісі генпрокурора розповіли, що ще 21 квітня 2010 року Янукович у Харкові підписав від імені України угоду з Росією. Цим експрезидент-втікач на 25 років продовжив термін перебування російського Чорноморського флоту на території України – в АР Крим та місті Севастополі. Це штучно створило передумови для збільшення кількості російських військ на українській території.

Додамо, що 19 травня 2022 року Печерський суд міста Києва також надав офіційний дозвіл на арешт експрезидента-втікача Януковича. Відповідний запобіжний захід обрали у справі про організацію незаконного переправлення осіб через кордон.

У цьому контексті якраз мовиться про події 2014 року, коли Янукович організував незаконний виліт громадян з України. Свій задум експрезидент-втікач втілив спільно зі співробітниками Управління державної охорони та представниками Росії.

Справу про організацію незаконного переправлення осіб через кордон також розслідує ДБР. Януковичу загрожує від 5 до 7 років ув'язнення.

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