Суд дозволив провести обшуки у Тупицького та його родичів, – ЗМІ

ДБР отримало дозвіл на проведення обшуків у відстороненого голови КСУ Олександра Тупицького. Мовиться про його квартиру, будинок та авто, а також за місцем роботи й у членів родини.

13 відповідних ухвал Печерський суд Києва виніс 22 квітня. Про це пише "Дзеркало тижня", посилаючись на джерела у Конституційному та Печерському судах.

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Як пише "Дзеркало тижня", Тупицький та його близьке оточення знають про майбутні обшуки. Адже протягом тривалого часу вони протистояли ухваленню цих рішень.

Що це відомо про обшуки

Їх проводитимуть у рамках кримінального провадження, фігурантом якого є Віктор Татьков. Він очолював Вищий господарський суд у роки президентства Януковича.

Слідство інкримінує Тупицькому підкуп свідка й давання завідомо неправдивих свідчень.

За інформацією ЗМІ, справа Тупицького стосується Зуївського енергомеханічного заводу, розташованого на окупованій території Донбасу.

Справа Тупицького: останні новини

Скандальний Олександр Тупицький не з'явився на засідання щодо обрання йому запобіжного заходу. Все через те, що нібито потрапив у лікарню.

Суддям довелося оголосили перерву у засіданні до 29 квітня. Сторона обвинувачення просила застосувати до Тупицького примусовий привід.

Це вже не перше засідання, яке пропускає відсторонений суддя. 7 квітня свою відсутність він пояснив поганим самопочуттям мами.



Що відомо про Олександра Тупицького / Інфографіка 24 каналу