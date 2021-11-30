Суд дозволив затримати Аксьонова – ватажка російських окупантів з Криму

Український суд дозволив затримати поплічника кримських окупантів Сергій Аксьонова. Його звинувачують, зокрема, у сепаратизмі й тероризмі.

Відповідне рішення 25 листопада ухвалив Київський апеляційний суд. Там розглянули скаргу прокурора на жовтневе рішення Шевченківського райсуду Києва.

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У жовтні Шевченківський райсуд не дозволив затримати Аксьонова, аби той взяв участь у засіданні суду щодо обрання йому запобіжного заходу. Натомість апеляційний суд це рішення скасував.

Що інкримінують Аксьонову:

дії, спрямовані на насильницьку зміну або повалення конституційного ладу або захоплення влади у державі;

посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;

захоплення державних або громадських будівель;

блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства;

створення, керівництво злочинним співтовариством або організацією та участь у ньому;

Що відомо про Аксьонова

Напередодні Аксьонов запросив проросійського президента Болгарії в Крим. Раніше Румен Радев зухвало заявив, що півострів є "російським".

Народився у 1972 році в місті Бєльці, що у Молдові. Здобув освіту у Сімферопольське вищому військово-політичному будівельному училищі. Після цього працював заступником директора у кількох місцевих компаніях. У 2003 році отримав російське громадянство.

Згодом приєднався до ГО "Російська громада Криму" та "Громадянський актив Криму", займав там керівні посади. Після того, як Янукович втік з Києва, його незаконно проголосили "прем'єр-міністром Криму". Це відбулося у захопленій озброєними людьми будівлі, над якою на той момент вже підняли російський прапор.